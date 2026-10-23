특별한 미식 체험하는 서울레스토랑위크

29일까지 124개 음식점·카페 할인
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‘2026 서울 레스토랑 위크’ 포스터
서울 전역 124개 음식점과 카페에서 할인과 특별 메뉴 등을 누릴 수 있는 레스토랑 위크가 열린다. 서울시는 23일부터 124개 음식점·카페·바 등에서 미식 혜택을 받을 수 있는 ‘2026 서울 레스토랑 위크’를 개최한다고 22일 밝혔다.
29일까지 열리는 행사에서 메뉴 할인은 물론, 한정판 메뉴와 무료 디저트 등 혜택이 제공된다. 한식 23곳, 양식 28곳, 아시안 11곳, 그릴 7곳, 채식 3곳, 카페·디저트 35곳, 바·펍 2곳, 기타 15곳 등 총 124개 업장이 참여한다. 올해는 네이버페이와 협력해 결제 금액의 50%를 최대 1만원까지 포인트로 적립해 주는 특별 프로모션이 처음 진행된다.
일부 음식점은 서울미식주간 인스타그램 계정을 보여 주면 결제 금액의 10%를 할인해 주고 성북구 ‘오디너리커피랩’과 서대문구 ‘블루레시피’에서는 행사 기간에만 맛볼 수 있는 특별 메뉴를 선보인다. 참여 매장과 혜택은 공식 홈페이지나 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.
이의안 서울시의원, 전농2동 경로잔치 참석… “어르신 헌신에 감사, 건강하고 행복한 의정활동 펼칠 것”
서울시의회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)이 10월 ‘경로의 달’을 맞아 지역 어르신들과 따뜻한 소통의 시간을 가졌다. 이의안 의원은 지난 20일 성덕교회에서 개최된 ‘전농2동 어르신 초청 경로잔치’를 찾아 지역 어르신들의 안부를 묻고 만수무강을 기원하는 따뜻한 자리를 함께했다. 이번 행사는 평소 지역 발전을 위해 헌신해 온 어르신들의 노고에 보답하고 주민 간 화합을 다지기 위해 마련됐으며, 300여 명의 어르신과 주요 내빈들이 참석해 성황을 이뤘다. 특히 올해 103세를 맞이한 장수 어르신이 직접 자리를 함께해 행사의 의미를 한층 더 깊게 빛냈다. 지역 어르신들을 공경하고 소통하는 취지로 마련된 ‘전농2동 어르신 초청 경로잔치’가 지난 20일 성덕교회에서 열린 가운데, 이 의원이 참석해 어르신들과 뜻깊은 소통의 시간을 가졌다. 이번 행사에는 300여 명의 지역 어르신과 내외 귀빈들이 참석해 서로 온정을 나누고 화합을 도모했다. 이 자리에는 특히 103세의 고령인 장수 어르신도 함께 참석해 행사의 의미를 더하며 큰 주목을 받았다. 이 의원은 축사를 통해 “지역사회 발전의 든든한 버팀목이 되어 주신 어르신들을 한자리에 모시고 감사의 마음을 전할 수
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조성호 시 관광체육국장은 ”시민과 관광객들이 일주일간 마련된 특별한 혜택과 다채로운 프로그램을 통해 서울 곳곳의 미식 매력을 즐기시길 바란다“고 밝혔다.
2026-10-23 23면
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