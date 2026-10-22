노재헌 주중대사 인민대 강연… “한중 협력 업그레이드해야”

BTS 영상 틀며 “즐겨달라” 당부

中 한반도문제 건설적 역할 주문

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세줄 요약 노재헌 주중대사가 중국 인민대 강단에서 한중 관계의 미래를 주제로 강연했다. 그는 양국 정상이 신뢰를 회복하며 관계가 정상화됐다고 평가하고, 기존의 단순 교역을 넘어 경제·문화·인적 교류를 아우르는 수평적 협력이 필요하다고 강조했다. 인민대 대사 포럼 첫 한국대사 연사 참여

한중 정상회담 이후 관계 정상화 평가

단순 교역 넘어 수평적 협력 필요 강조

2026-10-23 23면

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노재헌 주중 한국대사가 중국 명문대인 인민대 강단에 올라 한중 협력의 중요성을 강조했다.22일 주중 한국대사관에 따르면 노 대사는 이날 오전 중국 베이징 인민대에서 ‘한·중 관계의 미래’에 대해 강연했다. 인민대 중앙금융연구원(RDCY)은 2024년 11월부터 각국 대사를 초청해 강연을 듣는 ‘대사 포럼’을 마련해 왔는데, 주중 한국대사가 연사로 나선 것은 최초다.노 대사는 한·중 관계의 역사를 소개하고, 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 두 차례 정상회담을 거치며 양국 관계가 정상화되는 성과를 거뒀다고 전했다. 노 대사는 “양국 정상이 고위급 신뢰를 회복하며 경제·문화·인적 교류가 일어나고 있다”며 “서로 물건을 사고파는 1차원적 협력 관계를 넘어 이제는 한 단계 업그레이드할 필요가 있다”고 설명했다. 이어 “과거의 경제협력 모델이 더 이상 작동하지 않는 상황이 오고 있다”며 “장점들을 잘 결합하는 수평적 협력 관계가 중요하다”고 강조했다.노 대사는 방탄소년단(BTS)의 영상을 상영하며 청중들에게 누군지 아느냐고 묻기도 했다. 그는 BTS의 광화문 공연 영상을 보여주며 “한국을 방문해 문화를 즐겨달라”고 당부했다. 아울러 양국 간 문화 갈등과 관련해 기원이나 우월성을 다투기보다는 넷플릭스와 같은 글로벌 콘텐츠 플랫폼을 함께 구축하는 협력 모델을 제안했다.한반도 문제와 관련해서는 중국의 건설적 역할을 주문했다. 노 대사는 “북한이 적대적 국가론을 내세우면서 남북 관계가 냉랭하다”면서도 “북한이 대화의 장으로 나오고 한반도 평화를 이뤄 가는 과정에서 중국이 건설적 역할을 해 주길 기대하고 소통하고 있다”고 말했다. 그러면서 “한반도의 평화는 남북만의 문제가 아니라 주변국 모두의 공통 과제”라고 짚었다.