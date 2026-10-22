‘호반써밋 에디션’ 광고 700만뷰 돌파

‘자연 품은 도심 속 정상’ 콘셉트

14일 유튜브 영상 공개 뒤 화제

이미지 확대 호반건설이 지난 14일 공개한 프리미엄 주거 브랜드 ‘호반써밋 에디션’ 광고 영상의 주요 장면. 반려견과 아이, 가족의 휴식 등 일상 속 다양한 행복을 담았다.

호반건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반건설이 지난 14일 공개한 프리미엄 주거 브랜드 ‘호반써밋 에디션’ 광고 영상의 주요 장면. 반려견과 아이, 가족의 휴식 등 일상 속 다양한 행복을 담았다.

호반건설 제공

2026-10-22 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

반려견들이 발코니에서 밖을 내다보고, 공룡 옷을 입은 아이는 정원의 개구리를 바라본다. 가족은 한 공간에서 함께하면서 저마다의 시간을 보낸다. 일상 속 작은 행복을 담아낸 호반건설의 ‘호반써밋 에디션’ 광고가 온라인에서 관심을 끌고 있다.호반건설은 주거 브랜드 ‘호반써밋’의 프리미엄 라인인 ‘호반써밋 에디션’ 광고 영상들이 유튜브 공개 일주일 만에 누적 조회 수 700만회를 돌파했다고 21일 밝혔다.호반건설은 지난 14일부터 호반그룹 공식 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 ‘호반써밋 에디션’ 광고 영상을 공개했다. 현재 지상파·케이블 TV 채널과 넷플릭스, 티빙 등 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼에서도 방영 중이다. 이번 광고는 ‘이곳에서 가장 나다운 삶이 자라나길’이라는 메시지를 중심으로 ‘호반써밋 에디션’이 지향하는 주거 가치를 담았다. 자신만의 취향을 즐기는 일상, 자연과 교감하는 순간 등의 영상으로 서로 다른 삶의 모습과 행복을 표현했다.호반건설은 최근 주거 브랜드 ‘호반써밋’을 7년 만에 리뉴얼하고 새로운 슬로건 ‘Where Life Grows(살수록 가치가 자라나는 유기적 주거)’를 공개했다. 변화하는 라이프스타일에 맞춰 브랜드 철학과 디자인 체계를 재정립하고, 사람과 공간이 함께 가치를 만들어가는 새로운 주거 방향성을 제시했다. 이와 함께 도입한 ‘호반써밋 에디션’은 호반써밋의 프리미엄 라인이다. ‘자연을 품은 도심 속 정상’을 콘셉트로, 핵심 입지와 차별화된 상품을 선보일 계획이다. ‘호반써밋 에디션’은 오는 12월 분양 예정인 ‘호반써밋 에디션 위례’(위례상업 9블록)에 처음 적용된다.