이번 주말 감사의 정원서 ‘스웨덴 문화데이’

160일 만에 누적 방문객 50만명서울시가 광화문광장에 조성한 ‘감사의 정원’이 160일 만에 누적 방문객 50만명을 기록했다. 6·25 전쟁 의료지원국인 스웨덴이 최근 석재를 기증한 것을 기념해 이번 주말 양국의 우정과 연대를 되새기는 문화 행사가 열린다.
시는 감사의 정원에 설치된 지상부 조형물 ‘감사의 빛 23’과 지하 전시 공간 ‘프리덤 홀’에 그동안 총 50만 157명이 찾았다고 21일 밝혔다. 앞서 주한스웨덴대사관은 지난 8일 스웨덴 에케뢰드에서 채석된 짙은색 시에나이트를 서울시에 기증했다. 감사의 정원 조성 당시 서울시는 7개국이 보낸 석재를 활용했는데 스웨덴의 경우는 준공 이후 참전국의 첫 기증 사례다. 이를 기억하기 위해 24~25일 감사의 정원 일대에서 ‘글로벌문화데이-스웨덴’이 개최된다. 24일 칼-룰르프 안데555르손 주한 스웨덴 대사와 보훈단체 관계자들이 참석한 가운데 스웨덴 국기를 상징하는 노란색과 파란색을 활용한 특별 점등식을 진행한다. 가족 영화 ‘말괄량이 삐삐’를 관람하고 스웨덴 아동문학을 체험할 수도 있다.
채유미 서울시의원, 덕암초 ‘찾아오는 청소년의회 아카데미’ 찾아 격려
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)이 지난 20일 서울시의회 본회의장을 방문한 덕암초등학교 학생들을 맞이하며 뜻깊은 격려의 뜻을 전했다. 지방의회의 역할과 기능을 현장에서 직접 체득해 민주시민 소양을 기르는 ‘청소년의회 아카데미’ 프로그램의 일환으로 마련된 이날 행사에는 사전 기본 교육을 마친 덕암초 학생 21명과 인솔 교사가 함께해 실제 의원석에 앉아 모의 의정활동을 체험했다. 채 의원은 본회의장을 찾은 지역구 덕암초 학생들에게 환영 인사를 전하고, 청소년의회 임시 의원 선서문 낭독을 함께하며 미래 주역들의 의회 방문을 축하했다 이어진 ‘청소년의회 본회의’에서 학생들은 일일 청소년의원으로서 의장과 의원 역할을 맡아 ▲‘서울특별시 어린이 안전환경 신고 및 개선에 관한 조례안’ ▲‘서울시 어린이 교육시설 주변 CCTV 확충 및 안전 관리 강화에 관한 조례안’ 등 실생활과 밀접한 안건에 대한 제안설명을 듣고 전자투표를 통해 조례안을 직접 의결하는 뜻깊은 의정 활동을 체험했다. 채유미 의원은 “우리 노원구의 자랑스러운 덕암초 학생들이 책에서만 보던 지방의회의 현장에 직접 와서 토론하고 민주적인 의사결정 과정을 생생하게 체험하는 모습을 보니 매우
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강석 시 균형발전본부장은 “앞으로도 참전국과 교류를 넓혀 감사의 정원을 세대와 국경을 넘어 연대하는 공간으로 만들겠다”고 밝혔다.
2026-10-22 23면
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