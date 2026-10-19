중기중앙회 ‘중소기업 리더스포럼’ 오늘 개막

세계 3대 AI 강국 도약 방안 모색

이미지 확대 김기문 중소기업중앙회 회장 닫기 이미지 확대 보기 김기문 중소기업중앙회 회장

세줄 요약 중소기업중앙회가 20일부터 나흘간 롯데호텔 제주에서 2026 중소기업 리더스포럼을 연다. 전국 업종별·지역별 중소기업 대표 400여명이 참석해 AI 대전환 시대의 혁신과 성장 방안을 찾는다. 김홍신 소설가와 황창연 신부 등도 강연한다. 제주서 2026 중소기업 리더스포럼 개막

AI 3대 강국 도약 위한 혁신 전략 모색

전국 중소기업 대표 400여명 참석

2026-10-20 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중소기업중앙회(회장 김기문)는 20∼23일 롯데호텔 제주에서 전국 업종별·지역별 중소기업 대표 400여명이 참석한 가운데 ‘2026 중소기업 리더스포럼’을 개최한다고 19일 밝혔다.올해 포럼은 ‘중소기업과 함께, 인공지능(AI) 3대 강국으로’를 주제로 열린다. AI 대전환 시대를 맞아 중소기업의 혁신과 성장을 통해 대한민국이 세계 3대 AI 강국으로 도약하기 위한 방안을 모색한다.이번 포럼에서는 김홍신 소설가가 ‘겪어 보면 안다, 그냥 살자’라는 주제로, 황창연 성필립보 생태마을 신부가 ‘자랑스러운 삶’을 주제로 강연한다. 박용우 강북삼성병원 비만클리닉 소장, 이진우 삼프로티비 부대표, 박성준 관상가, 김형태 퍼포먼스바이TBWA 대표 등 여러 오피니언 리더들도 강연에 나선다.‘피지컬 AI 시대, 중소기업의 혁신전략 토론회’에서는 박영선 재정경제부 전략경제자문단 위원장이 기조연설을 한다. 이어 각계 전문가들이 중소기업 AI 활용과 경쟁력 강화 방안을 논의하고 미래 성장 전략을 모색한다.올해로 19회를 맞은 중소기업 리더스포럼은 급변하는 경영환경 속에서 중소기업 정책 어젠다를 이끌고 다양한 분야의 석학과 오피니언 리더의 경험과 지식을 공유하며 경제단체 최고의 ‘명품 포럼’으로 자리 잡았다.