‘잠수교 뚜벅뚜벅 축제’ 피날레는 치킨데이

‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, ‘문화가 흐르는 우리동네’로 주민 일상에 문화복지를 더하다
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 10일 강동아트센터 바람꽃마당에서 열린 ‘블루밍 사운드 페스티벌’에 참석해 지역주민들과 함께 공연을 관람하고 생활 속 문화향유의 의미를 나눴다. ‘블루밍 사운드 페스티벌’이 서울시 민간축제 지원사업에 선정되면서, 지난 10일 오후 5시 30분 강동아트센터 바람꽃마당에서 무료로 개최됐다. 이번 행사는 시민들이 클래식 음악을 친숙하게 접할 수 있도록, 잔디밭에서 가족과 함께 여유를 즐기는 피크닉형 야외 음악축제로 기획됐다. 이날 무대에서는 피아노, 현악 4중주, 전통무용, 퓨전국악, 기타 연주 등 다채로운 장르의 공연이 펼쳐졌고, 둔촌청소년문화의집 당찬청소년뮤지컬단의 특별 초청 무대도 더해졌다. 아울러 ‘블루밍 스케치’ 등 온 가족이 참여할 수 있는 프로그램과 포토존이 운영돼 전 세대가 어우러지는 열린 문화의 장이 마련됐다. 이번 축제는 박춘선 의원이 강조해 온 ‘문화가 흐르는 우리동네’의 비전이 주민들의 실제 문화 향유로 꽃피웠다는 점에서 의미를 더한다. 박 의원은 제11대 서울시의회 의정 활동을 통해 관련 예산 확보에 주력하며, 주민들이 생활권 가까운 곳에서 문화를 누릴 수 있는 든든한 토대를
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시는 잠수교에 약 1000명이 동시에 앉을 수 있는 400m 길이의 ‘치킨 테이블’을 설치한다. 가마치통닭, 기영이숯불두마리치킨, 맘스터치, 멕시카나, 비비큐(BBQ), 자담치킨, 푸라닭 등 프랜차이즈 치킨 업체들이 저마다의 대표 메뉴를 선보인다. 50년 노포이자 서울 3대 치킨으로 불리는 오늘통닭과 마늘전기구이로 유명한 반포치킨, 속초 만석닭강정도 만날 수 있다. 서울 25개 구의 숨은 맛집을 알리는 ‘잠수교 치믈리에’도 진행된다. 내·외국인 시식단 100명이 치킨 25조각을 맛보게 된다. 전국의 치킨 맛집을 담은 ‘K 치킨벨트 지도’ 전시도 예정돼 있다. 신청은 ‘잠수교 뚜벅뚜벅 축제’ 홈페이지에서 하면 된다. 잠수교는 행사가 끝나는 26일 0시부터 차량 통행을 전면 통제하고 보행 전용교 공사에 들어간다. 박진영 서울시 미래한강본부장은 “마지막 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’에서 치킨을 즐겨 주시길 바란다”고 밝혔다.
2026-10-20 23면
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