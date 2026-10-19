서울식물원서 만나는 ‘가장 다정한 가을’

23~24일 정원치유축제 개최

2026-10-19 23면

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서울 강서구 마곡동에 있는 서울식물원은 23~24일 ‘2026 서울식물원 정원치유축제’를 개최한다고 18일 밝혔다. ‘가장 다정한 가을’을 주제로 심신을 치유하는 요가와 음악 공연을 마련했다.첫날인 23일에는 전시온실 앞 메인 무대에서 런치 콘서트, 가든 요가, 다정한 작은 음악회 등 가을 정원에서 여유와 휴식을 즐길 수 있는 프로그램이 진행된다. 하프·비올라·오보에로 구성된 ‘린 하프 트리오’의 런치 콘서트를 시작으로 서울시요가회와 함께하는 ‘가든 요가’가 총 2회 진행된다. 이후 ‘린 금관 5중주’의 ‘다정한 작은 음악회’가 열린다.24일에는 재즈 밴드 ‘헤이헤이’의 공연과 소프라노 이문경과 테너 최원진의 성악 공연이 펼쳐진다. 가수 범진이 가을 정원에 어울리는 노래를 선보이고 김필이 바통을 이어받는다. ﻿온수진 서울식물원장은 “﻿자연이 건네는 다정한 위로를 느끼고 소중한 가을 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.