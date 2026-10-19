서울식물원서 만나는 ‘가장 다정한 가을’

23~24일 정원치유축제 개최서울 강서구 마곡동에 있는 서울식물원은 23~24일 ‘2026 서울식물원 정원치유축제’를 개최한다고 18일 밝혔다. ‘가장 다정한 가을’을 주제로 심신을 치유하는 요가와 음악 공연을 마련했다.
첫날인 23일에는 전시온실 앞 메인 무대에서 런치 콘서트, 가든 요가, 다정한 작은 음악회 등 가을 정원에서 여유와 휴식을 즐길 수 있는 프로그램이 진행된다. 하프·비올라·오보에로 구성된 ‘린 하프 트리오’의 런치 콘서트를 시작으로 서울시요가회와 함께하는 ‘가든 요가’가 총 2회 진행된다. 이후 ‘린 금관 5중주’의 ‘다정한 작은 음악회’가 열린다.
채유미 서울시의원, 2026 제1회 ‘노원한글예술제 돋움’ 참석
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 지난 9일 한글날을 맞아 노원구 하계동 한글비근린공원에서 개최된 ‘제1회 2026 노원한글예술제 돋움’ 현장을 방문해 축제의 성공적인 개최를 축하하고 지역 문화예술인과 구민들을 격려했다. 이번 행사는 훈민정음 반포 580주년과 한글날 제정 100주년을 기념하는 뜻깊은 종합 예술축제로, 국내 유일의 한글 비석이자 보물 제1524호로 지정된 노원구 하계동의 ‘이윤탁 한글영비’가 지닌 역사적 및 문화적 가치를 널리 알리고 이를 예술로 승화시키기 위해 기획됐다. 축제의 포문을 연 1부에서는 ‘한글과 예술 포럼’이라는 학술 행사가 진행됐으며, 이어지는 2부에서는 다채로운 한글 기획 전시와 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 부스는 물론, 지역 청년 예술인들이 함께 꾸민 풍성한 문화공연이 펼쳐져 공원을 찾은 수많은 가족 단위 구민들에게 큰 즐거움과 볼거리를 선사했다. 채 의원은 관계자들의 노고에 감사를 전하며 “이번 한글예술제를 통해 구민들이 일상 속에서 한글의 아름다움과 인문학적 가치를 체감할 수 있게 되어 매우 기쁘다”고 소회를 밝혔다. 이어 채 의원은 “첫발을 내디딘 노원한글예술제가 앞으로 노원구를 대표하는
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24일에는 재즈 밴드 ‘헤이헤이’의 공연과 소프라노 이문경과 테너 최원진의 성악 공연이 펼쳐진다. 가수 범진이 가을 정원에 어울리는 노래를 선보이고 김필이 바통을 이어받는다. 온수진 서울식물원장은 “자연이 건네는 다정한 위로를 느끼고 소중한 가을 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.
2026-10-19 23면
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