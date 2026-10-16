[프로필]산업통상부 차관에 박동일…원전·제조 전문가

세줄 요약 산업통상부 차관에 박동일 산업정책실장이 임명됐다. 전주 출신인 그는 행정고시 40회로 공직에 들어와 산업부에서 유통, 원전, 소재부품, 제조업 정책을 두루 맡아온 정통 관료다. 명확한 설명과 조정 능력도 강점으로 평가된다. 박동일 산업정책실장, 산업통상부 차관 임명

제조업·원전·소재부품 정책 두루 경험

명확한 설명과 조정 능력 강점 평가

이미지 확대 박동일 신임 산업통상부 차관. 산업통상부 제공 닫기 이미지 확대 보기 박동일 신임 산업통상부 차관. 산업통상부 제공

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16일 신임 산업통상부 차관으로 임명된 박동일 산업정책실장(56·행시 40회)은 제조업과 원전 산업 주요 직책을 거친 정통 관료다.전북 전주 출신인 박 차관은 전주 상산고와 서울대 경제학과를 졸업하고 1998년 행정고시 40회에 합격해 공직에 입문했다. 정보통신부에서 공직 생활을 시작한 그는 2008년부터 산업부 내 주요 부서를 두루 거쳤다.유통과 원전, 소재부품, 제조업 등 정책 현안이 집중된 부서에서 근무하며 기존 관행보다 새로운 관점에서 혁신적인 아이디어를 도출하는 데 능하다는 평가를 받는다. 2020년 고위공무원에 임명된 이후 제조산업정책관, 원전산업정책국장, 소재부품장비협력관 등을 거쳐 지난해 11월 산업정책실장에 임명됐다.정책을 쉽게 이해하도록 명확하고 간결하게 전달하는 능력과 모든 일에 해결책이 있다는 믿음을 가지고 해법과 이견을 조정하는 능력이 뛰어나다는 평가다.▲전북 전주(57) ▲전주 상산고 ▲서울대 경제학과 ▲행정고시 40회 ▲산업통상자원부 유통물류과장 ▲원전산업정책과장 ▲기계로봇과장 ▲장관비서관 ▲산업기반총괄과장 ▲소재부품장비총괄과장 ▲소재부품장비협력관 ▲원전산업정책국장 ▲제조산업정책관 ▲산업정책실장