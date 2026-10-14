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하정우, 배우 차정원과 12월 비공개 결혼식

김임훈 기자
입력 2026-10-14 18:00
수정 2026-10-14 18:00
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배우 하정우(왼쪽·본명 김성훈·48)와 차정원(오른쪽·본명 차미영·37)이 오는 12월 부부의 연을 맺는다.

하정우의 소속사 워크하우스컴퍼니와 차정원 소속사 사람엔터테인먼트는 14일 “두 사람이 12월 13일 비공개로 결혼식을 올린다”고 밝혔다. 배우 선후배로 인연을 맺어 연인으로 발전한 두 사람은 지난 2월 교제 사실을 공개했다. 하정우는 지난 3월 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 제작발표회에서 “(차정원은) 한결같이 애정과 지지를 해 준다”고 말하기도 했다.

하정우는 2003년 영화 ‘마들렌’으로 데뷔해 ‘추격자’, ‘국가대표’﻿ 등에 출연하며 국내 대표 배우로 자리 잡았다. ﻿차정원은 2012년 영화 ‘무서운 이야기’로 데뷔한 뒤 드라마 ‘그녀는 예뻤다’﻿ 등에 출연했다. ﻿

김임훈 기자
2026-10-15 23면
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