‘수제천’ 감동 전한 크라운해태 창신제

민간기업 주최 최대 국악 공연

이미지 확대 양주풍류악회가 지난 12일 서울 세종문화회관에서 열린 제21회 창신제 공연에서 ‘수제천 원형 합주’ 무대를 선보이고 있다.

크라운해태제과 제공 닫기 이미지 확대 보기 양주풍류악회가 지난 12일 서울 세종문화회관에서 열린 제21회 창신제 공연에서 ‘수제천 원형 합주’ 무대를 선보이고 있다.

크라운해태제과 제공

2026-10-14 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

크라운해태제과 주최 국악 공연 ‘창신제’가 지난 12일 서울 세종문화회관 대극장에서 3일간의 막을 내렸다.13일 크라운해태제과에 따르면 전통음악의 원형을 보존하고 발전시키려는 취지로 명맥을 이어 온 창신제는 올해 제21회로, 민간기업이 주최하는 국악 공연 중 국내 최대 규모다.올해 공연은 1500년 전 백제가요 ‘정읍사’에서 시작해 궁중음악으로 발전한 궁중 연례악 ‘수제천’을 주제로 열렸다. 수제천은 관악기를 중심으로 연주하는 합주곡이다. 크라운해태는 수제천의 원형을 보존하면서 현대적으로 재해석하기 위해 이 곡을 5년 연속 창신제 무대에 올렸다. ﻿공연에서는 서울시국악관현악단과 락음국악단의 연주에 맞춰 크라운해태 임직원 100명이 ‘정읍사’를 합창했다. 또 수제천의 원곡에 없던 노랫말을 붙여 성악곡으로 재해석했다. 특히 수제천이 궁중무용의 반주로 쓰였다는 점에 착안해 일무·처용무·춘앵전을 융합한 창작무 ‘오방정재’를 처음 선보였다.이 밖에 ﻿수제천의 선율을 목소리로 표현한 ‘정가구음’과 사물놀이 ‘수제천 동락’ 등이 무대에 올랐다.