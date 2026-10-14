‘수제천’ 감동 전한 크라운해태 창신제

민간기업 주최 최대 국악 공연
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양주풍류악회가 지난 12일 서울 세종문화회관에서 열린 제21회 창신제 공연에서 ‘수제천 원형 합주’ 무대를 선보이고 있다.
크라운해태제과 제공
크라운해태제과 제공
크라운해태제과 주최 국악 공연 ‘창신제’가 지난 12일 서울 세종문화회관 대극장에서 3일간의 막을 내렸다.
13일 크라운해태제과에 따르면 전통음악의 원형을 보존하고 발전시키려는 취지로 명맥을 이어 온 창신제는 올해 제21회로, 민간기업이 주최하는 국악 공연 중 국내 최대 규모다.
올해 공연은 1500년 전 백제가요 ‘정읍사’에서 시작해 궁중음악으로 발전한 궁중 연례악 ‘수제천’을 주제로 열렸다. 수제천은 관악기를 중심으로 연주하는 합주곡이다. 크라운해태는 수제천의 원형을 보존하면서 현대적으로 재해석하기 위해 이 곡을 5년 연속 창신제 무대에 올렸다. 공연에서는 서울시국악관현악단과 락음국악단의 연주에 맞춰 크라운해태 임직원 100명이 ‘정읍사’를 합창했다. 또 수제천의 원곡에 없던 노랫말을 붙여 성악곡으로 재해석했다. 특히 수제천이 궁중무용의 반주로 쓰였다는 점에 착안해 일무·처용무·춘앵전을 융합한 창작무 ‘오방정재’를 처음 선보였다.
김기덕 서울시의원, 문화탐방 통한 소통과 치유… 그려가는 지역문화복지 미래
단순한 관광이나 일회성 이벤트를 넘어, 지역 주민들이 삶 속에서 문화를 체감하고 삶의 질을 높이는 ‘문화 복지’의 새 지평이 열리고 있다. 그 중심에는 지역사회의 문화적 저변을 확대하며 문화진흥의 개척자 역할을 자처해 온 김기덕 서울시의원의 묵직한 행보가 자리하고 있다. 사단법인 마포탐방문화진흥원이 주관하고 김 의원이 행사 단장을 맡아 지난 2008년부터 매년 이끈 낭만과 추억의 기차여행이 이번 15차에는 ‘영월·제천 기차여행 문화탐방’으로 회원 500여명이 참가한 가운데 성황리에 개최됐다. 이번 탐방은 도심의 일상에서 벗어나 다채로운 역사와 문화를 직접 체감함으로써 구민들에게 정서적 풍요와 삶의 활력을 선사하고자 마련되었다. 전세 열차로 특별 운행된 새마을호 테마관광 열차 7량에 탑승해 당일 오전 7시 28분 서울역을 출발한 일행은, 9시 35분 제천역에 도착한 직후 대기 중이던 버스 12대에 나누어 탑승했다. 이후 제천 청풍문화유산단지, 영월 청령포와 장릉을 비롯해 영월서부시장 및 제천역전한마음시장 등 주요 명소들을 빠짐없이 순회하며 오후 6시 41분까지 오랜 역사적 숨결과 깊어가는 가을의 정취를 온몸으로 만끽했다. 특히 이번 행사는 단순한 행정적 지
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이 밖에 수제천의 선율을 목소리로 표현한 ‘정가구음’과 사물놀이 ‘수제천 동락’ 등이 무대에 올랐다.
2026-10-14 23면
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