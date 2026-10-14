NH농협은행 ‘보이스피싱 보상보험’ 18만명 돌파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

NH농협은행 ‘보이스피싱 보상보험’ 18만명 돌파

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-10-14 00:08
수정 2026-10-14 00:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
지난 7월 28일 충남 태안군 원북면 행정복지센터에서 열린 보이스피싱 보상보험 무료 가입 지원 행사에서 박장순(왼쪽 세 번째) NH농협은행 부행장과 직원들이 기념촬영을 하고 있다. 농협은행 제공
지난 7월 28일 충남 태안군 원북면 행정복지센터에서 열린 보이스피싱 보상보험 무료 가입 지원 행사에서 박장순(왼쪽 세 번째) NH농협은행 부행장과 직원들이 기념촬영을 하고 있다.
농협은행 제공


NH농협은행은 고령층의 금융사기 피해 회복을 지원하는 ‘보이스피싱 보상보험’ 가입자가 지난 9월 말 기준 18만명을 돌파했다고 13일 밝혔다. 최근 가입 증가세를 고려하면 조만간 20만명을 넘어설 것으로 전망된다.

보이스피싱 보상보험은 만 60세 이상이면 누구나 무료로 가입할 수 있다. 농협은행은 전국 영업점을 중심으로 지역사회와 연계한 가입 지원 활동을 확대하고 있다. 특히 농촌왕진버스와 농업인 파크골프대회 등 고령층의 참여가 많은 행사에서 보이스피싱 피해 예방 교육과 보험 가입 지원을 병행하고 있다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

박장순 농협은행 소비자보호부문 부행장은 “가입자가 18만명을 넘어선 것은 고령층을 위한 금융 안전망이 전국적으로 확산되고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 전국 영업점과 지역사회의 협력을 바탕으로 더 많은 국민이 금융사기 피해에 대비할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

김예슬 기자
2026-10-14 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
보이스피싱 보상보험의 가입 연령 조건은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로