매헌숲 피자런·노량진 피쉬런… 재미있게 달린다

‘서울에디션25’ 아트런 코스 공개
31일까지 시민 참여 인증 이벤트
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서울 매헌시민의숲에서 열리는 조각 피자 모양의 ‘피자런’
서울시가 13일 서울숲·매헌시민의숲·노량진수산시장 일대를 달려 지도 위에 그림을 그리는 ‘서울에디션25’ 아트런 3개 코스를 공개했다. 14~31일 참여 인증 이벤트도 한다.
매헌시민의숲에서 열리는 조각 피자 모양의 ‘피자런’, 서울숲의 ‘식빵런’, 노량진수산시장의 ‘피쉬런’ 등 3개 코스다. 아트런은 휴대전화 러닝 애플리케이션(앱)의 GPS 기능을 활용해 지도 위에 특정 모양의 그림을 완성하는 활동을 뜻한다.
최근 확산하고 있는 러닝 문화를 지역과 연계해 ‘서울에디션25’에 뽑힌 명소를 경험할 수 있도록 기획됐다. 완주 뒤 명소와 주변 맛집까지 즐기는 프로그램이다. ‘서울에디션25’는 단순한 관광 명소를 넘어 지역 고유의 색깔이 담긴 곳을 찾아 로컬 관광자원으로 키우는 사업이다. 지난 7월 투표를 통해 자치구별 1곳씩 총 25곳을 선정했다.
피자런은 ‘2026 서울국제정원박람회’가 진행되고 있는 매헌시민의숲 일대 약 6㎞를 달린 후 인근 피자 맛집에 들르는 코스다. 식빵런은 디뮤지엄과 연계해 서울숲 일대 1.4㎞를 달리며 식빵 모양을 완성하게 된다. 러닝 후 전시를 보고 서울숲 일대 빵집 순례를 할 수 있다. 피쉬런은 노량진수산시장 인근 약 2㎞를 달려 물고기 모양을 완성하는 코스다.
김기덕 서울시의원, 문화탐방 통한 소통과 치유… 그려가는 지역문화복지 미래
단순한 관광이나 일회성 이벤트를 넘어, 지역 주민들이 삶 속에서 문화를 체감하고 삶의 질을 높이는 ‘문화 복지’의 새 지평이 열리고 있다. 그 중심에는 지역사회의 문화적 저변을 확대하며 문화진흥의 개척자 역할을 자처해 온 김기덕 서울시의원의 묵직한 행보가 자리하고 있다. 사단법인 마포탐방문화진흥원이 주관하고 김 의원이 행사 단장을 맡아 지난 2008년부터 매년 이끈 낭만과 추억의 기차여행이 이번 15차에는 ‘영월·제천 기차여행 문화탐방’으로 회원 500여명이 참가한 가운데 성황리에 개최됐다. 이번 탐방은 도심의 일상에서 벗어나 다채로운 역사와 문화를 직접 체감함으로써 구민들에게 정서적 풍요와 삶의 활력을 선사하고자 마련되었다. 전세 열차로 특별 운행된 새마을호 테마관광 열차 7량에 탑승해 당일 오전 7시 28분 서울역을 출발한 일행은, 9시 35분 제천역에 도착한 직후 대기 중이던 버스 12대에 나누어 탑승했다. 이후 제천 청풍문화유산단지, 영월 청령포와 장릉을 비롯해 영월서부시장 및 제천역전한마음시장 등 주요 명소들을 빠짐없이 순회하며 오후 6시 41분까지 오랜 역사적 숨결과 깊어가는 가을의 정취를 온몸으로 만끽했다. 특히 이번 행사는 단순한 행정적 지
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참여자는 지정된 코스를 달린 뒤 스트라바(Strava) 등 러닝 앱을 활용해 GPS 맵을 완성하고 ‘서울에디션25’ 해시태그를 적어 인스타그램에 게시한 후 구글폼으로 제출하면 된다.
세줄 요약
- 서울시, 아트런 3개 코스 공개
- 매헌·서울숲·노량진 연계 기획
- GPS로 그림 완성하는 러닝 행사
2026-10-14 23면
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