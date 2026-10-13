국가유산 되는 옛 유유산업 공장·광주극장

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국가유산 되는 옛 유유산업 공장·광주극장

입력 2026-10-13 01:01
수정 2026-10-13 01:01
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국가유산 되는 옛 유유산업 공장·광주극장
국가유산 되는 옛 유유산업 공장·광주극장 국가유산청은 건축가 김중업이 설계한 1950년대 제약 분야 산업시설인 ‘구 유유산업 안양공장’(왼쪽), 1935년 조선인을 위한 문화공간으로 출발한 ‘광주극장’(오른쪽) 등 4곳을 국가등록문화유산으로 등록 예고했다고 12일 밝혔다. 이날 등록 예고 유산에는 제주 서귀포의 ‘제주 모슬포 알뜨르비행장 일제 비행기 격납고’, 대전 중구 ‘구 대전공회당’이 포함됐다.
국가유산청 제공


국가유산청은 건축가 김중업이 설계한 1950년대 제약 분야 산업시설인 ‘구 유유산업 안양공장’(왼쪽), 1935년 조선인을 위한 문화공간으로 출발한 ‘광주극장’(오른쪽) 등 4곳을 국가등록문화유산으로 등록 예고했다고 12일 밝혔다. 이날 등록 예고 유산에는 제주 서귀포의 ‘제주 모슬포 알뜨르비행장 일제 비행기 격납고’, 대전 중구 ‘구 대전공회당’이 포함됐다.

국가유산청 제공

2026-10-13 23면
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