책 자체로 예술이 되는 ‘아트북 특별전’

서울아트책보고 개관 첫 전시종이 질감부터 인쇄·제본까지 책 자체가 예술이 된다. 서울시는 대한출판문화협회가 위탁 운영하는 ‘서울아트책보고’에서 12월 6일까지 특별기획전시 ‘아트북그라피: 예술과 출판이 교차하는 지형’을 연다고 12일 밝혔다. 전시는 아트북책보고의 정체성을 강화하고 시민들이 아트북을 친숙하게 접할 수 있도록 마련됐다.
구로구 고척스카이돔에 있는 서울아트책보고는 국내 최초의 아트북(Art Book) 기반 공공 복합문화시설로 2만 권에 가까운 아트북을 소장하고 있다. 이번 전시는 서울아트책보고가 2022년 개관한 이후 처음 선보이는 본격적으로 아트북을 주제로 한 전시다.
임규호 서울시의원 “사가정역세권 정비구역 고시 완료” … 7호선 초역세권 2000가구 재개발 호재
임규호 서울시의원(더불어민주당, 중랑2)은 “사가정역세권 도시정비형 재개발사업의 정비계획 결정 및 정비구역 지정 고시가 완료됐다”고 밝혔다. 지난 5월 서울시 도시계획위원회 심의에서 통과된 이후 5개월 만이다. 이에 따라 면목동 572-1번지 일대 6만 9712.7㎡가 정비구역으로 신규 지정된다. 총 4개 획지 중 3개 획지 5만 4437.60㎡에는 지하 4층~지상 최고 40층, 16개동 규모의 공동주택 2037가구가 들어설 예정이다. 이 가운데 장기전세주택은 566가구, 재개발임대주택은 137가구다. 이곳은 지하철 7호선 사가정역이 단지와 곧바로 연결되어 강남권 접근성이 매우 뛰어날 뿐만 아니라, 인접한 동부간선도로와 용마터널을 통해 서울 도심은 물론 경기 북·남부 지역으로의 사통팔달 이동 여건을 갖추고 있다. 기존 까치어린이공원과 연계하여 약 7123.8㎡ 면적의 대규모 공원을 조성하며, 사가정역과 맞닿은 남측 가로변에는 근린생활시설을 배치해 입주민의 휴식 공간을 넓히고 기존 상권과 조화를 이루는 가로환경을 구축할 방침이다. 더불어 주변의 공동주택단지와 중·저층 주거지역의 스카이라인을 세심하게 고려한 높이 계획을 수립하고, 다채로운 층고 변화
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아트북이란 글과 이미지뿐 아니라 종이의 두께와 질감, 글자의 배치, 인쇄와 제본 방식 등 책을 구성하는 요소를 예술적 표현으로 담아낸 책이다. 책 내용과 물리적 형태가 연결돼 책 자체가 작품이 된다. 사월의 눈, 로호타입, 코우너스, 미디어버스×신신, 크리스 하마모토 등 다섯 팀이 전시에 참여한다. 누구나 예약 없이 무료로 관람할 수 있다.
2026-10-13 23면
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