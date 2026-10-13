책 자체로 예술이 되는 ‘아트북 특별전’

서울아트책보고 개관 첫 전시

2026-10-13 23면

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종이 질감부터 인쇄·제본까지 책 자체가 예술이 된다. 서울시는 대한출판문화협회가 위탁 운영하는 ‘서울아트책보고’에서 12월 6일까지 특별기획전시 ‘아트북그라피: 예술과 출판이 교차하는 지형’을 연다고 12일 밝혔다. 전시는 아트북책보고의 정체성을 강화하고 시민들이 아트북을 친숙하게 접할 수 있도록 마련됐다.구로구 고척스카이돔에 있는 서울아트책보고는 국내 최초의 아트북(Art Book) 기반 공공 복합문화시설로 2만 권에 가까운 아트북을 소장하고 있다. 이번 전시는 서울아트책보고가 2022년 개관한 이후 처음 선보이는 본격적으로 아트북을 주제로 한 전시다.아트북이란 글과 이미지뿐 아니라 종이의 두께와 질감, 글자의 배치, 인쇄와 제본 방식 등 책을 구성하는 요소를 예술적 표현으로 담아낸 책이다. 책 내용과 물리적 형태가 연결돼 책 자체가 작품이 된다. ﻿사월의 눈, 로호타입, 코우너스, 미디어버스×신신, 크리스 하마모토 등 다섯 팀이 전시에 참여한다. ﻿누구나 예약 없이 무료로 관람할 수 있다.