경기·물가 관리하는 지침 확립… 두 석학, 노벨경제학상 품었다

美 로버트 홀·마이클 우드퍼드 수상

이미지 확대 로버트 홀(왼쪽) 미국 스탠퍼드대 교수와 마이클 우드퍼드(오른쪽) 미국 컬럼비아대 교수.

AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 로버트 홀(왼쪽) 미국 스탠퍼드대 교수와 마이클 우드퍼드(오른쪽) 미국 컬럼비아대 교수.

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세줄 요약 미국 석학 로버트 홀과 마이클 우드퍼드가 경기와 물가를 함께 관리하는 거시경제 원칙을 세운 공로로 2026년 노벨경제학상을 받았다. 두 연구는 중앙은행이 금리와 기대를 조절해 인플레이션과 경기 변동을 다루는 현대 통화정책의 핵심 지침이 됐다. 로버트 홀·마이클 우드퍼드 노벨경제학상 공동 수상

경기 변동·물가 안정 원칙 정립 공로 인정

중앙은행 통화정책의 핵심 지침 제시

2026-10-13 23면

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오늘날 세계 중앙은행들이 금리를 만지고 물가를 잡을 때 쓰는 핵심 지침을 만들어낸 미국의 두 석학이 2026년 노벨 경제학상을 거머쥐었다.스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 12일(현지시간) 국가 경제를 안정시키려면 인간의 행동과 심리부터 읽어야 한다는 현대 거시경제학의 대원칙을 정립한 공로를 인정해 로버트 홀(83) 미국 스탠퍼드대 교수와 마이클 우드퍼드(71) 미국 컬럼비아대 교수를 공동 수상자로 선정했다고 밝혔다.노벨위원회는 “이들의 연구는 정부와 중앙은행이 경기 변동을 관리하고 인플레이션을 안정시키는 정책을 수립할 때, 개별 경제 주체들의 미시적 선택과 기대가 어떻게 작용하는지 명확히 규명했다”며 현대 중앙은행의 통화 정책 수립에 결정적인 이정표를 제시했다고 평가했다.홀 교수는 경제적 불확실성 속에서 소비자와 기업이 내리는 합리적 선택이 거시경제 전체의 고용과 경기 변동에 어떤 영향을 미치는지 규명해 왔다. 그는 1978년 소비가 예측하기 어려운 임의보행을 따른다는 이론을 내놓아 ‘소비 이론’의 흐름을 바꿨고, 노동시장과 실업 연구에서도 굵직한 성과를 냈다. 특히 미국 경기 침체 시작과 끝을 공식 판정하는 미국경제연구소(NBER) 경기순환 판정위원회를 이끌어 온 인물로도 유명하다.우드퍼드 교수는 현대 중앙은행의 핵심 소통 수단인 ‘포워드 가이던스’의 이론적 기초를 닦은 인물이다. 그가 2003년 펴낸 저서 ‘이자와 물가(Interest and Prices)’는 인플레이션 타기팅 등 현대 통화 정책의 근거를 제시한 교과서로 꼽힌다. 그는 중앙은행이 미래의 정책 방향을 시장에 미리 예고해 대중의 심리를 관리하는 것이 실제 금리 조정만큼이나 중요함을 입증했으며, 이는 2008년 금융위기 이후 전 세계 제로금리 상황을 극복하는 결정적 무기가 됐다.이날 경제학상을 끝으로 올해 노벨상 6개 부문 수상자 발표는 모두 마무리됐다. 올해 총상금은 1200만 크로나(약 16억 5000만원)로 두 수상자가 절반씩 나눠 갖는다. 시상식은 노벨의 기일인 오는 12월 10일 스웨덴 스톡홀름에서 열린다.