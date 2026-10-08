‘盧 탄핵재판 참여’ 송인준 전 헌법재판관 별세

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‘盧 탄핵재판 참여’ 송인준 전 헌법재판관 별세

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2026-10-08 22:38
수정 2026-10-08 22:38
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송인준 전 헌법재판관이 지난 7일 별세했다. 82세.

대전에서 태어난 송 전 재판관은 대전고와 서울대 법대를 거쳤다. 사법연수원 10기로 1974년 검사로 임관해 서울지검 검사, 광주지검 순천지청 부장검사, 대검찰청 강력부장, 대전지검장, 창원지검장 등을 지냈다.

2000년 헌법재판관에 임명돼 노무현 전 대통령 탄핵재판, 신행정수도 위헌확인 등 심리에 참여했다. 이후 아시아투데이 회장, 학교법인 성신학원 이사장을 역임했다. 법조인으로서의 공로를 인정받아 홍조·청조근정훈장을 받았다. ‘바람 그리고 나무’(1993), ‘겨울숲 봄빛통로’(2001), ‘이후’(2006) 등 다수의 시집도 펴냈다.

유족으로는 부인 오영순씨와 아들 한승, 딸 윤진·민진·의진, 며느리박현지씨 등이 있다. 빈소는 서울아산병원 31호실에 마련됐으며, 발인은 10일이다.

서진솔 기자
2026-10-09 23면
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