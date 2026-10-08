AI와 새로운 자본주의…최태원의 ‘위대한 수업’

12~16일 EBS ‘그레이트 마인즈’

청년들과 AI 시대 리더십 대화도

이미지 확대 최태원 SK그룹 회장이 EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’ 시즌6에서 강연을 하고 있다. 최 회장의 ‘AI와 새로운 자본주의 그리고 청년’ 강연은 12일부터 방영된다.

EBS 제공 닫기 이미지 확대 보기 최태원 SK그룹 회장이 EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’ 시즌6에서 강연을 하고 있다. 최 회장의 ‘AI와 새로운 자본주의 그리고 청년’ 강연은 12일부터 방영된다.

EBS 제공

2026-10-09 23면

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EBS는 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 12일부터 16일까지 방송되는 EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’ 시즌6의 첫 강연자로 나서 ‘인공지능(AI)과 새로운 자본주의 그리고 청년’을 주제로 강연한다고 8일 밝혔다.최 회장은 강연에서 경제성장만으로 해결하기 어려운 사회문제를 경제활동과 연결하는 ‘새로운 가치의 자본주의’를 강조한다. 사회문제를 해결해 만들어낸 성과를 측정하고 그에 걸맞은 보상을 제공하는 방식으로 경제와 사회문제 해결을 연결해야 한다는 것이다.최 회장은 AI 경쟁에서 속도(Speed)와 규모(Scale), 안전(Safety)의 ‘3S’가 중요하지만 궁극적으로는 한국 사회에 필요한 AI 서비스를 만드는 것이 핵심이라고 강조한다. 한국의 데이터와 환경에 맞는 AI를 활용해 사회적 비용을 낮추고 난제를 해결해야 한다는 설명이다. AI 에이전트부터 ‘AI 시티’까지 AI를 사회 전반에 적용하는 방안도 소개한다.청년들과의 대화에서는 AI 시대의 리더십과 필요한 역량, 중소기업의 AI 전환, 노동과 교육의 변화 등을 다룬다. 최 회장은 AI가 인간의 노동을 대체하더라도 노동의 가치보다 일하는 방식과 선택이 달라질 것이라는 견해도 밝힐 예정이다.