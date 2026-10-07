서울건강총괄관에 김현철 교수

이미지 확대 김현철 연세대 의과대학 교수.

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2026-10-07 23면

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서울시가 시정 전반을 시민 건강의 관점에서 살피고 정책 아이디어를 제안하는 서울건강총괄관에 김현철(49) 연세대 의과대학 교수를 위촉했다고 6일 밝혔다. 건강총괄관은 임기 2년의 비상근 민간 전문가로, 보건의료뿐 아니라 교육·일자리·복지·생활환경 등 시민의 신체·정신·사회적 건강에 영향을 미치는 정책을 자문하는 역할을 맡는다. 김 교수는 연세대 의대를 졸업한 의사이자 미국 컬럼비아대 경제학 박사다. 미국 코넬대 교수와 홍콩과기대 종신교수를 거쳐 현재 연세대 인구와인재연구원장을 맡고 있다.﻿