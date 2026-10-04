“오늘날 번영은 어르신들이 헌신한 결과”

이중근 회장 ‘노인의날’ 기념식 개최

이미지 확대 이중근 대한노인회장(부영그룹 회장) 닫기 이미지 확대 보기 이중근 대한노인회장(부영그룹 회장)

세줄 요약 이중근 대한노인회장이 노인의 날 기념식에서 어르신들의 헌신이 오늘의 번영을 만들었다고 강조했다. 그는 노인 연령 기준 상향, 재가 임종 통합 돌봄 강화, 노인권리보장법 제정, 고령자 사회참여 확대를 추진하겠다고 밝혔다. 어르신 헌신 강조, 국가 발전의 토대 언급

노인 연령 상향, 재가 임종 돌봄 강화 추진

노인권리보장법 제정, 사회참여 확대 제시

2026-10-05 23면

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이중근 대한노인회장(부영그룹 회장)은 노인 연령 기준 상향과 재가 임종 돌봄서비스 강화 등을 추진해 초고령사회에 적극 대응하겠다고 밝혔다.이 회장은 지난 2일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열린 제30회 노인의 날 기념식에서 “오늘날 우리가 누리는 번영과 자유 그리고 성장은 어르신들이 국가와 사회 발전을 위해 묵묵히 헌신한 결과”라며 “대한노인회는 노인 연령 기준 상향과 제도 개선, 재가 임종 통합 돌봄서비스 체계 강화, 노인권리보장법 제정, 고령자 사회참여 확대를 지원하는 데 앞장서겠다”고 말했다.이 회장은 대한노인회를 이끌며 현재 65세인 노인 연령 기준을 매년 1년씩 단계적으로 올려 75세까지 조정하는 노인 연령 상향을 제안해 왔다.이날 기념식에는 이재명 대통령과 김혜경 여사, 정은경 보건복지부 장관, 김민석 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표 등 400여명이 참석했다.이 대통령은 “경제, 문화강국인 오늘의 대한민국은 어르신들의 헌신 덕분”이라며 “어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 정부가 세밀하게 살피겠다”고 밝혔다. 이어 “노인이 청년의 어려움을 이해하고 청년이 노인을 공경하는 성숙한 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.