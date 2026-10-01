호반문화재단 5기 ‘H아트랩’ 시각예술 작가·이론가 모집

개인 창작공간·네트워크 지원

세줄 요약 호반문화재단이 창작공간 지원사업 H아트랩 5기 입주 작가와 이론가를 모집한다. 시각예술 전 분야 작가와 3년 이상 경력의 이론가가 대상이며, 1일부터 30일까지 홈페이지에서 접수한다. 선정자는 내년 1월부터 10개월간 광주 H아트랩에서 활동한다. H아트랩 5기 입주 작가·이론가 모집

시각예술 전 분야 대상, 30일까지 접수

광주 입주 10개월간 창작·연구 지원

2026-10-01 23면

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호반문화재단이 창작공간 지원사업 ‘H아트랩’ 5기 입주 작가와 이론가를 모집한다고 30일 밝혔다.올해 5회차를 맞은 H아트랩은 작가와 이론가들이 안정적인 환경에서 창작과 연구에 전념할 수 있도록 창작공간과 네트워크를 지원하는 프로그램이다.모집 대상은 시각예술 전 분야의 작가와 이론가다. 작가는 회화·조각·사진·설치·뉴미디어 등 시각예술 분야에서 활동하는 19세 이상이면 지원할 수 있고 이론가는 시각예술 분야에서 3년 이상의 집필(평론) 및 연구 경력을 갖춰야 한다. 접수는 1일부터 오는 30일까지 H아트랩 홈페이지에서 진행된다.심사를 통해 선정된 입주자는 내년 1월 18일부터 11월 26일까지 10개월간 전남광주통합특별시에 위치한 ‘H아트랩’에서 활동하게 된다. 호반문화재단은 개인 창작공간과 공용공간을 제공하고, 인터뷰 영상 제작과 작가 참여 프로그램, 결과보고전 개최 등을 지원한다. 이를 통해 입주자들이 창작 활동을 이어가며 작품을 발전시키고 다양한 방식으로 선보일 수 있도록 도울 예정이다.H아트랩은 입주자 간 교류를 넘어 지역사회와 예술을 매개로 소통하는 프로그램도 운영하고 있다. 지난 11일부터 사흘간 H아트랩 4기 ‘오픈스튜디오’ 행사에서는 입주 작가들이 작업실을 개방해 작품 세계를 소개하고 관람객과 소통하는 자리를 마련했다.