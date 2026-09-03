진우 스님, 조계종 총무원장 연임… ‘힙불교’ 잇는다

종단개혁 이후 두 번째 연임 성공

“한국 불교의 새로운 100년 열 것”

이미지 확대 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 3일 열린 제38대 대한불교조계종 총무원장 선거에서 차기 총무원장에 당선된 진우 스님이 당선증을 받고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 3일 열린 제38대 대한불교조계종 총무원장 선거에서 차기 총무원장에 당선된 진우 스님이 당선증을 받고 있다.

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세줄 요약 진우 스님이 조계종 총무원장 선거에서 57%를 얻어 연임했다. 1994년 종단 개혁 이후 두 번째 연임 사례로, 젊은 세대의 ‘힙불교’ 열풍과 불교 대중화 성과가 힘이 됐다. 다만 변화를 요구하는 표도 적지 않아 갈등 봉합이 과제로 남았다. 조계종 총무원장 선거에서 진우 스님 연임 확정

1994년 종단 개혁 이후 두 번째 연임 사례

힙불교·대중화 성과, 재신임 배경으로 작용

2026-09-04 23면

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대한불교조계종 총무원장 진우 스님이 1994년 종단 개혁 이후 연임에 성공한 두 번째 총무원장이 됐다. 제33·34대 총무원장을 지낸 자승 스님 이후 13년 만이다.조계종은 3일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 치러진 총무원장 선거에서 진우 스님이 선거인단 321명 중 183표(57.0%)를 받아 제 38대 총무원장으로 당선됐다고 밝혔다. 새 총무원장의 임기는 오는 28일부터 시작된다.국내 최대 불교 종단인 조계종의 총무원장은 사실상 한국 불교를 대표하는 자리다. ﻿진우 스님은 지흥 백운 스님을 은사로 출가해 1978년 관응 스님을 계사로 사미계를 받았다. 신흥사, 용흥사, 백양사 주지 및 불교신문 사장, 조계종 제8대 교육원장을 역임했으며 2022년 제37대 총무원장으로 취임했다.진우 스님의 재선은 조계종 구성원들이 ‘변화’보다는 ‘안정’을 택한 결과로 풀이된다. 여기에 더해 최근 젊은 세대를 중심으로 불교의 문화를 유행처럼 즐기는 ‘힙불교’ 열풍이 부는 가운데 불교의 대중화에서 상당한 성과를 낸 것이 이번 연임 성공의 동력으로 보인다.다만 불교계에서 예상했던 진우 스님의 ‘압승’은 아니었다는 평가가 나온다. 경우 스님이 138표(43.0%)나 받은 만큼 종단 내에서 변화를 요구하는 목소리도 컸다는 분석이다. 특히 이번 선거에서는 승적, 금권 선거 등 여러 의혹 제기와 종단 안팎의 고소·고발도 이어졌던 만큼 신뢰 회복과 갈등 봉합, 종단 내 화합도 중요한 과제가 될 것으로 보인다.진우 스님은 “선거 과정에서의 모든 인연과 의견을 소중히 품겠다”며 “불교를 더욱 젊고 역동적으로 만들어 한국 불교의 새로운 100년을 여는 데 혼신의 힘을 다하겠다”고 당선 소감을 밝혔다.