오늘도 연탄구이 평거점, 진주시복지재단에 백미 300㎏ 기탁

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오늘도 연탄구이 평거점, 진주시복지재단에 백미 300㎏ 기탁

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-08-26 15:16
수정 2026-08-26 15:16
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진주시복지재단은 ‘오늘도 연탄구이’ 평거점(대표 손확선·이재권)이 지역사회 어려운 이웃에게 전달해 달라며 백미 300㎏(150만 원 상당)을 기탁했다고 26일 밝혔다.
진주시복지재단은 ‘오늘도 연탄구이’ 평거점(대표 손확선·이재권)이 지역사회 어려운 이웃에게 전달해 달라며 백미 300㎏(150만 원 상당)을 기탁했다고 26일 밝혔다.


진주시복지재단은 ‘오늘도 연탄구이’ 평거점(대표 손확선·이재권)이 지역사회 어려운 이웃에게 전달해 달라며 백미 300㎏(150만 원 상당)을 기탁했다고 26일 밝혔다.

기탁된 쌀은 지역 내 취약계층을 중심으로 전달될 예정이다. 손확선·이재권 대표는 “지역의 어려운 이웃에게 조금이나마 도움이 되길 바라는 마음으로 준비했다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 나눔을 실천하고 이웃에게 따뜻한 온기를 전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이에 이성갑 진주시복지재단 이사장은 “어려운 이웃을 돕기 위해 따뜻한 나눔을 실천해 주신‘오늘도 연탄구이’평거점에 감사드린다”며 “기부해 주신 백미는 도움이 필요한 곳에 잘 전달해 소중한 나눔의 뜻이 이어질 수 있도록 하겠다”고 화답했다.

진주 민경석 기자
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