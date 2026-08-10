“증시 최우선 가치는 거래 안정성”

한국 온 뉴욕증권거래소 마틴 사장

이미지 확대 린 마틴 뉴욕증권거래소(NYSE) 그룹 사장이 10일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘대한민국 자본시장의 선진화와 글로벌 경쟁력 제고 방안’ 세미나에서 기조발언을 하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 린 마틴 뉴욕증권거래소(NYSE) 그룹 사장이 10일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘대한민국 자본시장의 선진화와 글로벌 경쟁력 제고 방안’ 세미나에서 기조발언을 하고 있다.

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세줄 요약 린 마틴 NYSE 사장은 국회 세미나에서 거래 안정성이 증시 경쟁력의 핵심이라고 말했다. 모든 종목에 시장조성자와 DMM을 배정해 주문 쏠림과 급변동을 완화하고, 기술과 사람의 판단을 결합한 시스템으로 투자자 신뢰를 지켜야 한다고 설명했다. 증시 경쟁력의 핵심, 거래 안정성 강조

시장조성자·DMM 배정으로 변동성 완화

투자자 신뢰와 접근성 확대 병행 추진

2026-08-11 23면

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“뉴욕증권거래소(NYSE)는 주식을 사고팔려는 주문이 원활하게 이어지도록 돕는 ‘시장조성자’를 모든 종목에 두고 있습니다. 뉴욕 증시의 주가 변동성이 낮고, 매수·매도 가격 차이도 크지 않은 이유입니다.”린 마틴 NYSE 사장은 10일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘자본시장의 선진화와 글로벌 경쟁력 제고 방안 모색 세미나’에 참석해 이같이 말했다. 시장이 크게 흔들릴 때도 투자자들이 안정적으로 거래할 수 있는 환경을 만드는 것이 거래소의 경쟁력이라는 설명이다.마틴 사장이 특히 강조한 것은 기술과 사람의 판단을 결합한 시장조성 시스템이다. NYSE는 전산 시스템으로 대규모 주문을 빠르게 처리하는 동시에 모든 상장 종목에 ‘지정시장조성자(DMM)’를 배정한다. 매수나 매도 주문이 한쪽으로 몰리거나 거래가 뜸해질 때도 거래가 끊기거나 가격이 급격하게 움직이는 것을 완화하는 역할이다.이 같은 시스템의 핵심은 시장에 대한 신뢰라고 마틴 사장은 강조했다. 그는 “신뢰는 한 번 만들어 놓으면 끝나는 게 아니다”라며 “일관되고 책임 있는 혁신의 결과”라고 말했다. 새로운 기술을 도입하는 것뿐 아니라 시장이 급변할 때도 투자자가 믿고 거래할 수 있도록 안정성을 유지하는 것이 중요하다는 의미다.NYSE는 시장의 안정성을 높이는 동시에 투자자의 시장 접근성도 확대하고 있다. 대표적인 것이 거래시간 연장이다. 현재 주 5일 하루 16시간인 거래시간을 하루 23시간으로 늘려 사실상 하루 종일 미국 주식을 거래할 수 있도록 한다는 계획이다. NYSE는 미국 증권거래위원회(SEC)에 거래시간 연장을 신청해 승인을 받은 최초의 미국 거래소 운영사다.이날 세미나는 최근 빠르게 성장한 한국 증시의 과도한 변동성을 줄이고 중장기 경쟁력을 높일 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 세미나를 개최한 김남준 더불어민주당 의원은 “글로벌 기준에 맞는 공정한 시장 질서를 확립할 때 증시는 우리 경제의 지속 가능한 성장을 이끄는 핵심 기반이 될 것”이라고 말했다.