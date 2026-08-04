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첫 대령급 여군 함장, ‘독도함’ 지휘 맡는다

백서연 기자
백서연 기자
입력 2026-08-04 18:21
수정 2026-08-04 18:21
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‘첫 해사 여생도’ 배선영 대령 취임

1만 4500t급 길이 199m 대형수송함
“유사시 적의 허 찌르는 창·방패 될 것”
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여군 최초로 대령 지휘 함정인 독도함장에 취임하는 배선영 대령. 배 대령은 4일 “언제 어떠한 임무가 부여되더라도 완벽하게 완수하는 독도함을 만들겠다”고 말했다. 해군 제공
여군 최초로 대령 지휘 함정인 독도함장에 취임하는 배선영 대령. 배 대령은 4일 “언제 어떠한 임무가 부여되더라도 완벽하게 완수하는 독도함을 만들겠다”고 말했다.
해군 제공


해군 사상 처음으로 여군이 함장 중 가장 높은 계급인 대령급 함정 함장에 임명됐다.

해군은 1만 4500t급 대형수송함 독도함(LPH) 함장으로 배선영(46) 대령이 5일 취임한다고 4일 밝혔다.

배 대령은 해군사관학교가 처음 여생도를 선발한 1999년 해사 57기로 입교해 2003년 임관했다. 이후 참수리-282호정 정장, 독도함 갑판사관, 남원함(초계함) 작전관, 원산함(기뢰부설함) 함장 등 주요 보직을 거치며 함정 운용능력과 작전지휘 역량을 인정받았다.

최근 다국적 해상 연합훈련인 ‘2026 환태평양훈련’(림팩)에서 연합해군구성군 사령부 해양작전본부장을 맡은 배 대령은 한국 해군이 아시아 국가 최초로 연합해군구성군사령관 임무를 완수하는데 핵심적 역할을 했다.

배 대령은 “독도함 갑판사관으로 근무할 당시 언젠가 이 거대한 함정을 이끄는 지휘관으로 바다를 누비겠다는 꿈을 품었다”며 “독도함은 유사시 적의 허를 찌르는 예리한 창이자 든든한 방패가 되겠다”고 포부를 밝혔다.

독도함은 해군의 대형수송함 1번함으로 2007년 취역했다. 길이 199m, 폭 30m로 취역 당시 한국의 조선 기술로 만든 아시아 최대 함정이라는 위상을 얻었다. 승조원 300여명과 최대 700여명의 병력을 태우고 작전에 임할 수 있다. 상륙 작전을 위한 상륙군 최대 700여명, 헬기 최대 12대, 전차 6대, 5t 차량 8대 등을 탑재할 수 있다.

해군은 지난 2001년 최초 여군 장교 임관을 시작으로 현재 2800여명의 여군 장교·부사관이 복무 중이다. 특히 함장·해상작전헬기 및 해상초계기 조종사·심해잠수사(SSU) 등 전 영역에서 여군 인력을 확대하며 초계함(PCC)·기뢰부설함(MLS)·상륙함(LST) 함장 등 주요 지휘관을 배출해왔다.

배 대령은 여군 후배들을 향해 “진심 어린 응원의 말을 하고 싶다”며 “절대 쉽지 않은 길이지만 이미 너무나도 잘 해내고 있고 앞으로도 자부심을 갖고 계속해서 함께 이 길을 걸어가 주길 바란다”고 당부했다.
백서연 기자
세줄 요약
  • 해군 첫 여군 대령급 함장, 독도함 지휘 취임
  • 배선영 대령, 다양한 함정 보직 거친 지휘관
  • 독도함, 상륙작전 핵심 대형수송함 위상 재조명
2026-08-05 23면
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