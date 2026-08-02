스페이스X 로켓 잔해, 5일 달 덮친다

방치돼 표류 중인 팰컨9 상단부

시속 8700㎞로 분화구 충돌 전망

우주쓰레기 국제 통제 장치 필요

이미지 확대 스페이스X의 팰컨9이 지난해 1월 15일(현지시간) 미국 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사되고 있다.

플로리다 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스페이스X의 팰컨9이 지난해 1월 15일(현지시간) 미국 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사되고 있다.

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세줄 요약 우주에서 1년 넘게 떠돌던 스페이스X 팰컨9 로켓 상단부 잔해가 5일 달 앞면에 충돌할 전망이다. 충돌 뒤에는 지름 27m 규모의 새 크레이터가 생기고, NASA와 다누리가 전후 사진을 수집할 예정이다. 팰컨9 상단부 잔해, 5일 달 충돌 전망

아인슈타인 분화구 인근 새 크레이터 예측

우주쓰레기 통제 부재와 위험성 재조명

2026-08-03 23면

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우주에서 1년 넘게 표류 중인 스페이스X의 팰컨9 로켓 잔해가 오는 5일 달에 충돌할 전망이다.AP통신은 지난달 31일(현지시간) 전문가를 인용해 “우주에서 방치돼 표류 중인 스페이스X 로켓의 잔해가 달 표면에 충돌할 예정”이라고 보도했다. 팰컨9은 지난해 1월 15일 달 착륙선 2척을 싣고 발사됐다. 1단 로켓(하단부)은 발사 직후 지구로 돌아왔고, 2단 로켓(상단부)은 달 착륙선들을 궤도에 진입시키는 임무를 완수한 후 우주 공간에 버려졌다.전문가들은 이 상단부 잔해가 미국 동부시간 기준 오는 5일 새벽(한국시간 5일 오후) 달 앞면에 충돌할 것으로 예측했다. 팰컨9의 잔해가 시속 8700㎞ 속도로 달 서쪽 가장자리에 있는 아인슈타인 분화구 주변에 충돌할 것이라는 분석도 나왔다. 충돌 직후 TNT 3t 규모 폭발력으로 지름 27m, 깊이 5m의 새로운 충돌구(크레이터)를 만들고 먼지와 파편 구름을 쏘아 올릴 것으로 관측된다. 솟구친 파편들이 띠처럼 줄을 이어 우주 공간으로 수 킬로미터 뻗어나갈 수 있어 지구에서도 망원경으로 수십 분간 관측이 가능할 전망이다. 미국 항공우주국(NASA)의 달 궤도 탐사선과 한국의 달 궤도선 다누리가 충돌 전후 현장 사진을 수집할 예정이다.팰컨9 파편은 버려진 로켓에 의한 두 번째 충돌 사례다. 중국 로켓 파편이 2022년에도 달 뒷면에 충돌해 충돌구 두 개를 만든 바 있다. 미국 로스앨러모스 국립연구소의 벤저민 페르난도 연구원은 “이번 충돌에 관심을 갖는 이유 중 하나는 잔해 충돌이 향후 우주비행사들에게 얼마나 큰 위험이 될지 파악할 수 있기 때문”이라고 말했다.유럽우주국(ESA)에 따르면 우주 잔해물은 10㎝ 이상이 최소 3만 6500개, 1~10㎝는 약 100만개에 달한다. 이에 우주 쓰레기가 위성과 충돌해 연쇄적으로 쓰레기를 양산하는 ‘케슬러 증후군’이 현실화하고 있지만 국제적 통제 장치는 부족하다는 지적도 나온다. 국제우주쓰레기조정위원회(IADC), 유엔 우주평화이용위원회(UN COPUOS) 등이 ﻿가이드라인을 제시하고 있지만 ﻿강제성은 없어 대안이 필요하다는 목소리가 높다.