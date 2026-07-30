따로 또 같이 사는 ‘소확행 가족’

독거 자유 지키고 동거 안전 더한

무연고 5인 제주 공유주택 ‘미로헌’

“돈 아닌 관계 만드는 상상력 필요”

이미지 확대 최근 에세이 ‘나이 60, 생판 남들과 산다’를 펴낸 조선희씨가 30일 제주시 도남동의 공유주택 미로헌 마당에서 미소 짓고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 최근 에세이 ‘나이 60, 생판 남들과 산다’를 펴낸 조선희씨가 30일 제주시 도남동의 공유주택 미로헌 마당에서 미소 짓고 있다.

이미지 확대 동거인 5명의 재택 여부를 표시하는 인형들. 닫기 이미지 확대 보기 동거인 5명의 재택 여부를 표시하는 인형들.

세줄 요약 제주 도남동 공유주택 미로헌에는 혈연도 지연도 없는 다섯 명이 함께 산다. 조선희씨는 이를 ‘무연고 우연 가족’이라 부르며, 1인 가구 시대에 선택 가능한 가족의 형태를 실험하는 공간이라고 설명했다. 각자 방은 지키되 거실과 주방을 함께 쓰고, 병원 동행과 돌봄도 나누며 관계의 힘을 확인한다. 혈연 없는 다섯 명의 제주 공유주택 공동생활

독거의 자유와 동거의 안전을 함께 설계

병원 동행·돌봄으로 확장된 가족의 의미

2026-07-31 23면

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“오늘은 세 사람이 집에 있습니다.”제주시 도남동 공유주택 ‘미로헌’(美老軒) 창가에는 작은 인형 다섯 개가 놓여 있다. 인형이 창밖을 향하면 외출 중, 집 안을 향하면 집에 있다는 뜻이다. 전화 한 통 없이도 서로의 안부를 확인하는 이 집만의 신호다.최근 에세이 ‘나이 60, 생판 남들과 산다’를 펴낸 조선희(64)씨는 30일 서울신문과 만나 혈연도, 지연도, 학연도 없는 다섯 명이 함께 사는 미로헌 공동체를 ‘무연고 우연 가족’이라고 소개했다. 그러면서 “1인 가구가 늘면서 혈연이 아닌 다양한 형태의 가족을 선택하는 시대가 오고 있다”며 “미로헌은 그 가능성을 먼저 살아 보는 작은 실험”이라고 말했다.신문기자였던 그는 1999년 남편과 함께 제주로 내려와 감귤 농사를 시작했지만 2008년 남편과 사별하며 홀로 남았다. 이후 제주문화예술재단에서 일하다 정년퇴임하던 무렵 유방암 진단까지 받았다. 방사선 치료를 마치고 제주로 돌아온 날은 2022년 12월 28일, 공교롭게도 남편의 기일이었다. 그는 “그날부터 다섯 명(애칭 써니, 수, 루나, 마루와 비누 부부)의 공유 생활이 시작됐다”고 돌이켰다. “함께 살아 보자”는 과거 교생 실습 시절 제자의 제안에 50~60대 5명이 뭉치게 됐다.미로헌은 일반적인 셰어하우스와 다르다. 거실과 주방은 함께 쓰지만 방에서는 각자 삶을 유지한다. 식사 당번도 없고 함께하고 싶을 때만 어울린다. 공동생활 유지를 위한 규칙도 있다. 매달 셋째 주 토요일에는 반드시 회의를 하고 쓰레기 배출과 마당 관리, 공동 물품 구매, 방역 등은 나눠 맡는다. 조씨는 이를 “독거의 자유는 지키고 동거의 안전은 더한 삶”이라고 표현했다.그는 “처음엔 덜 외롭겠다 정도로 생각했는데 살아 보니 가족이 확장되는 즐거움이 있더라”며 “무엇보다 가장 큰 변화는 ‘커뮤니티 케어”라고 말했다. 암 치료를 받는 동안 함께 사는 사람들이 병원에 동행했고 공항까지 데려다줬다. 몸이 아플 때는 죽을 끓여 주고 늦은 아침까지 방문이 열리지 않으면 먼저 안부를 묻는 돌봄을 경험했다.조씨는 “﻿앞으로는 친구, 이웃 등 함께 늙어 가는 사람들이 가족이 될 수 있다”며 “초고령사회에 필요한 것은 돈만이 아니라 관계를 만드는 상상력”이라고 강조했다.