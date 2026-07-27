박찬호 “MLB 구단주는 오랜 꿈”

팀61, 애슬레틱스에 1027억 투자

한국 첫 투자자… 지분 3% 확보

선수 육성·아시아 전략 ‘수석고문’

“韓빅리거 키우는 게 궁극적 목표”

이미지 확대 한국인 첫 메이저리거에서 첫 공동 구단주로 변신한 박찬호 애슬레틱스 구단주 수석고문이 27일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 애슬레틱스 구단과 전략적 파트너십 프레스 콘퍼런스를 열고 향후 투자 및 활동 계획 등을 설명하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국인 첫 메이저리거에서 첫 공동 구단주로 변신한 박찬호 애슬레틱스 구단주 수석고문이 27일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 애슬레틱스 구단과 전략적 파트너십 프레스 콘퍼런스를 열고 향후 투자 및 활동 계획 등을 설명하고 있다.

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세줄 요약 박찬호가 주도한 팀61이 애슬레틱스와 전략적 파트너십을 맺고 한국 자본 최초로 MLB 구단 지분을 확보했다. 총 7000만 달러를 투자해 3%가량을 보유하고, 박찬호는 수석고문으로 아시아 전략과 선수 육성 자문을 맡는다. 한국 자본 최초 MLB 구단 지분 확보

팀61, 애슬레틱스에 7000만달러 투자

박찬호, 수석고문으로 아시아 전략 자문

2026-07-28 23면

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“메이저리그(MLB) 구단주가 된다는 건 제 오랜 꿈입니다. 이 팀에서 한국인 선수가 뛰는 모습을 그려 봅니다.”한국인 최초로 MLB에서 활약했던 박찬호(53)가 공동투자 형식으로 애슬레틱스 구단 운영에 참여한다. 박찬호가 주도하는 투자 컨소시엄 ‘팀61’은 27일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 애슬레틱스와 전략적 파트너십을 맺고 한국 자본으로는 처음으로 MLB 구단 지분을 확보했다.회색 정장 차림에 애슬레틱스 구단을 상징하는 초록색 넥타이를 매고 등장한 박찬호는 존 피셔 애슬레틱스 구단주와 함께 발표자로 나서 구체적인 투자 규모와 향후 활동 계획을 밝혔다.팀61은 총 7000만 달러(약 1027억원)를 구단에 투자해 구단 지분 3%가량을 확보하게 된다. 현재까지 5500만 달러의 투자가 집행 완료됐고, 나머지 1500만 달러는 MLB 사무국의 승인 절차를 남겨 두고 있다. 컨소시엄 명칭은 박찬호가 현역 시절 달았던 등번호 61번에서 따왔다.박찬호는 이번 파트너십을 통해 피셔 구단주의 수석고문으로 구단에 합류한다. 향후 구단의 선수 육성은 물론, 아시아 지역 전략 수립 및 추진 전반에 걸쳐 자문 역할을 수행하게 된다. 2028년 네바다주 라스베이거스로 연고지 이전을 앞둔 애슬레틱스는 구장 신축 등을 위해 투자 유치를 진행해 왔다.박찬호는 “선수 시절 MLB에 한국을 알리고, 국내 야구팬들에게 MLB를 알리면서 작은 접점이 얼마나 큰 변화를 만들어 낼 수 있는지 배웠다”며 “한국은 훌륭한 팬과 선수 육성 시스템을 갖춘 야구 강국인 만큼 라스베이거스와의 교류를 통해 미래 세대에게 더 많은 기회가 열리길 바란다”고 밝혔다.박찬호의 궁극적인 목표는 애슬레틱스 유니폼을 입은 한국인 빅리거의 탄생이다. 그는 “아직 애슬레틱스에 한국 선수가 없다는 것이 내게는 하나의 임무처럼 느껴진다”며 “한국 선수가 애슬레틱스 모자를 쓰고 라스베이거스의 어마어마한 새 구장에서 활약하는 모습, 제가 처음 빅리그에서 시작했던 그 모습을 다시 한번 그려 본다”고 말했다.애슬레틱스는 1901년 창단한 MLB 아메리칸리그 창립 구단으로 월드시리즈 우승 9회, 아메리칸리그 우승 15회를 기록한 명문 구단이다. 국내에서는 배우 브래드 피트가 주인공을 맡았던 영화 ‘머니볼’의 실제 배경으로도 잘 알려져 있다.