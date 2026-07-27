‘광화문 현판 한글병기’ 토론자 4명 중 3명 “원형 보존”

참석자 90% “한자 현판 존중돼야”

일반인·전문가 205명 ‘모두 토론회’

이미지 확대 한 외국인 관광객이 26일 서울 종로구 광화문 앞에서 기념사진을 찍고 있다. ﻿ 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한 외국인 관광객이 26일 서울 종로구 광화문 앞에서 기념사진을 찍고 있다. ﻿ 뉴스1

세줄 요약 광화문 한글 현판 병기 첫 토론회에서 참석자 205명 중 75%가 추가 병기 없이도 전시·행사·디지털 콘텐츠로 한글 가치를 알리면 충분하다고 봤다. 90%는 현재 한자 현판의 역사적 복원 결과를 존중해야 한다고 답했다. 광화문 한글 현판 병기 토론회 개최

참석자 다수, 원형 보존 의견 우세

정부, 다양한 의견 정책 검토 반영

2026-07-27 23면

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광화문의 한글 현판 추가 여부를 논의하는 첫 토론회에서 4명 중 3명이 원형보존을 지지한다는 의견을 냈다.문화체육관광부와 행정안전부는 26일 서울 서대문구 연세대 백양누리에서 ‘광화문 한글 현판 병기’를 주제로 ‘모두의 토론회’를 열었다. 사전 모집한 일반 국민과 전문가 등 205명이 참석해 토론을 거쳐 최종 의견을 모은 결과 ‘한글 현판을 병기하지 않아도 전시·행사·디지털 콘텐츠 등으로 한글의 가치를 알리는 것으로 충분하다’는 응답이 75%(154명)를 차지했다.‘현재의 광화문 한자 현판 모습도 역사적 복원 결과로서 존중되어야 한다’는 문항에도 참석자의 90%인 185명이 동의했다. 현판 실물 추가보다는 기존 한자 현판의 역사적 가치를 존중하면서 다각적인 콘텐츠로 한글 가치를 전파하자는 데 무게가 쏠린 셈이다.﻿ 광화문 현판은 시대 상황과 정책 판단에 따라 여러 차례 모습을 바꿔 왔다. 1968년 복원 당시에는 박정희 전 대통령의 친필 한글 현판이 설치됐다. 2010년 광복절에는 ‘제모습 찾기’ 사업에 맞춰 19세기 경복궁 중건 당시 훈련대장 임태영의 서체를 복원해 흰 바탕에 검은 글씨 한자 현판으로 교체됐다. 이후 현판 균열 문제와 바탕색 고증 논란이 이어진 끝에 2023년 10월 검은 바탕에 금빛 글자를 새긴 지금의 현판으로 다시 교체됐다.이날 토론회에 참석한 전문가들은 팽팽히 맞섰다. 찬성 측 박현모 세종국가경영연구원 원장은 “세종대왕 시기 한글 창제의 역사성과 국가 정체성을 반영해 한글 현판을 함께 쓰는 것이 바람직하다”며 “세계적으로도 문화유산의 원형 유지가 절대적 원칙은 아니며 한글 현판 병기는 역사를 훼손하는 것이 아니라 이어 쓰는 것”이라고 말했다.반대 측 김현경 한국전통문화대 교수는 “광화문은 여러 차례 복원과 변화를 겪었지만 그때마다 하나의 현판만을 선택해 왔다”며 “한글 현판 추가는 과거와 다른 중첩적 개입으로 보존 원칙에 어긋난다”고 지적했다. 그는 “전시, 해설, 교육 등 다양한 방식으로 한글의 가치를 알릴 수 있다”고 제안했다.정부는 이번 토론회에서 나온 다양한 의견을 향후 정책 검토 과정에 반영할 방침이다.﻿