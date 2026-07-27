당 줄이고 밤 더한 ‘서울밤단팥빵’ 출시

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당 줄이고 밤 더한 ‘서울밤단팥빵’ 출시

유규상 기자
유규상 기자
입력 2026-07-27 00:42
수정 2026-07-27 00:42
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서울시가 제빵기업 고려당과 손잡고 ‘서울빵’ 후속작인 ‘서울밤단팥빵’을 27일 출시한다고 26일 밝혔다.

이영실 서울시의원, 중랑구 면목행정복합타운 통합개발 위한 중랑구민회관 해체공사 착공식 참석

서울시의회 도시안전건설위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 22일 면목동 중랑구민회관 부지에서 개최된 면목행정복합타운 통합개발을 위한 ‘중랑구민회관 해체공사 착공식’에 참석했다. 이날 착공식에는 이 의원을 비롯해 중랑구청장, 중랑구의원, 서울주택도시공사(SH) 및 시공·감리 관계자와 지역 주민 등 100여 명이 참석했다. 이 의원은 현장 안전의 중요성을 강조하며, 공사 중 발생할 수 있는 사고 예방 대책을 철저히 강구해 사업을 성공적으로 완수해 줄 것을 당부했다. 면목행정복합타운은 이번 해체공사 시작 후 후속 절차로 사업계획 승인과 실시설계 등을 거쳐 2027년 착공, 2030년에 준공할 계획이다. 지난 1994년 준공된 중랑구민회관이 32년 만에 해체 수순을 밟는다. 그간 공연·교육·다채로운 행사를 개최하며 지역 주민의 대표 생활문화기반시설로 자리매김해 온 구민회관은, 이번 해체공사를 시작으로 본격적인 통합개발에 들어간다. 구는 이를 통해 주민 편의성을 극대화한 현대식 복합시설을 새롭게 조성할 방침이다. 면목행정복합타운 통합개발 사업은 구의 핵심사업으로, 면목동 378-10번지 일원에 지하 4층부터 지상 47층 규모의 대규모 복합
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thumbnail - 이영실 서울시의원, 중랑구 면목행정복합타운 통합개발 위한 중랑구민회관 해체공사 착공식 참석

신제품은 4월 출시 이후 100일 만에 누적 판매량 8만 개를 달성해 큰 인기를 얻은 ‘서울단팥빵’과 ‘서울통밀브레드’의 후속 제품이다. 당도를 약 36% 낮춘 서울단팥빵의 단팥소에 밤을 추가해 특유의 풍미와 식감을 살렸다. 제품은 27일부터 롯데백화점 본점과 신세계백화점 강남점에 입점한 고려당 매장 2곳에서 판매한다. 각 매장의 ‘서울 코너’에서는 ‘서울빵 1탄’ 제품인 서울단팥빵과 서울통밀브레드도 함께 판매한다.﻿

유규상 기자
2026-07-27 23면
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