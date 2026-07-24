브라질에 나무 심는 현대차그룹… 현지 사회공헌 확대

정의선 회장 1.5조 투자·성장 지원

치과 진료·영화 상영·IT 교육 강화

이미지 확대 현대차그룹 ‘아이오닉 포레스트 프로젝트’에 참가한 브라질 자원봉사자들이 2024년 상파울루 일대에서 파종 활동을 진행하고 있다.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 현대차그룹 ‘아이오닉 포레스트 프로젝트’에 참가한 브라질 자원봉사자들이 2024년 상파울루 일대에서 파종 활동을 진행하고 있다.

현대차그룹 제공

2026-07-24 23면

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현대자동차그룹이 브라질에서 환경·의료·문화·교육 분야의 사회공헌 활동을 확대한다.현대차그룹은 2032년까지 11억 달러(약 1조 5000억원) 규모의 투자를 진행하고 지역사회 동반 성장에도 속도를 내겠다고 23일 밝혔다. 정의선 회장은 2024년 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령을 만나 이런 내용을 약속한 바 있다. 환경 분야에서는 현대차의 산림 생태계 복원 사업인 ‘아이오닉 포레스트’를 지속적으로 전개한다. 현대차는 이미 2022년부터 올해 상반기까지 브라질 미나스제라이스주와 상파울루주 일대에 나무 10만 그루를 심어 총 40㏊(헥타르) 규모의 숲을 복원했다. 앞으로 피라시카바 등 사업장 인근 지역으로 사업을 넓히는 방안을 검토한다.현대차 브라질 법인은 2014년부터 운영해 온 이동식 치과 진료 사업 ‘소리소 시다다우’의 활동 반경을 넓힌다. ﻿올해는 의료 접근성이 낮은 지역의 사회복지 기관 4곳과 학교 15곳 이상, 경찰서·소방서 등으로 지원을 확대하는 방안을 검토하고 있다. 현대오토에버는 피라시카바 지역 청소년을 대상으로 한 정보기술(IT) 교육을 강화한다.