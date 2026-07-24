소통 경영 앞장서는 호반그룹…   신입사원 80명과 ‘커넥팅 데이’

김대헌 사장 등 계열사 경영진

업무·문화·계획 격의 없는 대화

“성장은 이해와 존중에서 시작”

이미지 확대 김대헌(왼쪽 네 번째) 호반그룹 기획총괄사장이 지난 22일 경기 성남시 아브뉴프랑 판교에서 열린 ‘커넥팅 데이’에 참석해 신입사원들과 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 김대헌(왼쪽 네 번째) 호반그룹 기획총괄사장이 지난 22일 경기 성남시 아브뉴프랑 판교에서 열린 ‘커넥팅 데이’에 참석해 신입사원들과 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

2026-07-24 23면

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호반그룹이 최고경영진과 신입사원이 직접 대화하는 자리를 마련해 소통과 신뢰를 강조하는 기업문화 확산에 나섰다.호반그룹은 지난 22일 경기 성남시 아브뉴프랑 판교에서 김대헌 기획총괄사장을 비롯한 경영진과 신입사원 80여명이 함께하는 ‘커넥팅 데이’를 개최했다고 23일 밝혔다. 신입사원들이 최고경영진과 직접 소통하며 회사와 조직문화를 이해하고 상호 공감대를 넓힐 수 있는 자리를 마련한 것이다.행사에는 호반건설, 호반산업, 대한전선, 호반호텔앤리조트, 호반프라퍼티, 대아청과 등 그룹 계열사의 신입사원과 경영진이 참석했다. 참석자들은 회사 생활과 업무 경험, 조직문화, 커리어 계획 등에 대해 격의 없이 이야기를 나눴다. 김 기획총괄사장은 신입사원들과 입사 후 경험한 업무와 회사 생활, 앞으로의 목표 등에 대해 대화를 했다. 이날 행사는 회의실이 아닌 외부 공간에서 식사를 함께하며 편안한 분위기로 진행됐다.김 기획총괄사장은 타운홀 미팅과 주니어보드 등 사업 방향, 조직 운영, 다양한 현장 의견을 공유하는 프로그램을 지속해 진행하고 이를 경영에 반영해 왔다. 그는 “성장하는 기업은 서로를 이해하고 존중하는 문화에서 시작되며, 호반그룹이 추구하는 ‘인화단결’의 가치와 맞닿아 있다”면서 “앞으로도 구성원들의 다양한 목소리에 귀 기울이고, 서로 신뢰하며 함께 성장하는 기업문화를 만들어 가겠다”고 말했다.