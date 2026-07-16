올해 380만명 찾은 국중박, 여름방학 연장운영

27일~ 새달 17일 1시간 더 관람

2026-07-16 23면

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국립중앙박물관이 밀려드는 관람객들로 발 디딜 틈 없이 북적이고 있다. 올해 상반기에 역대 최대 인파가 다녀간 가운데, 박물관은 여름방학 극성수기를 맞아 운영 시간을 연장하며 관람객 맞이에 총력전을 펴고 있다.15일 국립중앙박물관에 따르면 올해 1~6월 박물관을 찾은 관람객은 총 379만 5400명으로 집계됐다. 지난해 상반기 271만 6323명보다 39.7% 늘었고, 2024년 연간 관람객(378만 8785명)도 넘어서며 역대 최고 기록을 세웠다. 상반기 외국인 관람객도 16만 5404명으로 지난해(9만 7985명)보다 68.8% 급증했다.지난달 하루 평균 관람객은 약 1만 7000명으로, 적정 관람 인원 1만 5000명을 웃돌았다. 특히 주말 주차난이 심각해지자 박물관은 최근 주차 요금을 인상하는 등 대응책 마련에 나서기도 했다. 이에 박물관은 관람 수요를 분산하기 위해 오는 27일부터 다음달 17일까지 개관 시각은 오전 9시로 30분 앞당기고, 폐관 시각은 오후 6시로 30분 늦춰 하루 1시간의 관람 시간을 추가로 확보하기로 했다. 매주 수요일과 토요일 야간개장은 오후 9시까지 그대로 운영한다.쾌적한 관람 환경을 유지하기 위한 내부 통제 조치도 시행된다. 이 기간 사설 해설사가 진행하는 외부 해설 횟수를 하루 7회에서 5회로 제한해 동선 혼잡을 최소화할 계획이다. 박물관 측은 “대중교통 이용, 혼잡도가 낮은 2·3층 전시실 우선 관람, 음식물 반입 자제 등의 수칙 준수를 당부한다”고 전했다.