강풍에 막힌 가파도 생명줄… 드론이 살렸다

5일간 발 묶인 관광객 지병 악화

10여분 만에 처방 약 긴급 배송

이미지 확대 의약품을 실은 드론이 13일 제주 서귀포시 대정읍 상모리 드론 이륙장에서 가파도 응급환자를 향해 이륙하고 있다.

제주도소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 의약품을 실은 드론이 13일 제주 서귀포시 대정읍 상모리 드론 이륙장에서 가파도 응급환자를 향해 이륙하고 있다.

제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 강풍과 풍랑으로 제주 가파도의 여객선·헬기 운항이 중단되자, 섬에 발이 묶인 60대 관광객의 당뇨약과 갑상선약이 떨어졌다. 119와 의료기관이 영상 진료와 대리 처방을 거쳐 드론 배송을 요청했고, 약은 바람이 잦아든 틈에 무사히 전달됐다. 강풍·풍랑으로 가파도 여객선과 헬기 운항 중단

60대 관광객 당뇨약·갑상선약 부족으로 119 요청

드론 긴급 배송으로 응급의료 공백 보완

2026-07-15 23면

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강풍과 풍랑으로 여객선과 헬기 운항이 중단된 제주 가파도에서 드론이 긴급 의약품을 실어 나르며 응급환자의 생명줄 역할을 했다. 평소 일상생활 용품 배송에 활용되던 드론이 실제 응급환자에게 처방 약을 전달한 것은 제주에서 처음이다.14일 제주도와 제주도소방안전본부에 따르면 전날 가파도에 머물던 60대 여성 관광객 A씨가 평소 복용하던 당뇨약과 갑상선약이 떨어져 119에 도움을 요청했다.지난 8일 가파도에 입도한 A씨는 곧 나올 예정이라 생각해 평소 복용하던 약을 충분히 챙기지 않은 것으로 알려졌다. 하지만 기상이 악화하면서 여객선 운항이 중단됐고 5일 동안 섬에 발이 묶이면서 약을 제때 복용하지 못했다.이에 가파 전문의용소방대는 119구급상황관리센터에 연결해 영상통화로 환자 상태를 전달했고, 혈압과 혈당 등을 살핀 결과 기력 저하가 나타나자 의료기관의 대리 처방을 받아 제주도에 드론 배송을 요청했다.도는 조종 전문관을 서귀포시 대정읍 상모리 드론배송센터로 급파했다. 현장 기상을 확인한 전문관은 바람이 잠시 잦아든 틈을 이용해 오후 4시 55분쯤 드론을 띄웠다. 평소 5분이면 닿는 거리지만 맞바람으로 인해 드론은 약 10분 뒤 가파도에 도착했고 대기 중이던 전문의용소방대원에게 의약품이 전달됐다.도는 이번 사례가 선박·헬기 등 기존 응급 이송 수단이 끊긴 상황에서 드론이 응급의료 공백을 메울 수 있음을 보여준 사례라고 평가했다. 김남진 도 혁신산업국장은 “드론이 재난과 의료 위기 상황에서 시간을 다투는 응급 이송을 보완할 수 있다는 가능성을 확인했다”고 말했다.