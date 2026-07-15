서울시, 중장년 채용 희망기업 300곳 모집

2026-07-15 23면

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서울시가 오는 8월부터 10월까지 만 40~64세 중장년 채용을 희망하는 기업 300곳을 모집한다고 14일 밝혔다. 시는 서울 5개 권역 서울시50플러스캠퍼스와 양재 aT센터에서 ‘권역별 채용박람회’와 ‘중장년 일자리박람회’를 순차 개최한다. 사업을 주관하는 서울시50플러스재단은 참여 기업 부담을 덜기 위해 박람회 참가비와 부스 운영비를 전액 지원한다. 희망 기업은 총 6회 박람회 가운데 원하는 일정과 장소를 골라 최대 2회까지 신청할 수 있다. 권역별 채용박람회는 즉시 채용과 현장 면접을 진행할 기업을 대상으로 모집한다. 박람회는 8월 26일 동부캠퍼스를 시작으로 동부·서부·남부·북부·중부 5개 캠퍼스에서 열린다. 중장년 일자리박람회는 중장년을 대상으로 제품·서비스를 제공하는 ‘중장년 친화기업’도 참여할 수 있다. 행사는 10월 20일 양재 aT센터에서 열린다.﻿ 신청은 이날부터 8월 14일까지 ‘일자리몽땅‘에서 하면 된다.