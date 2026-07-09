윤여정 ‘성난사람들2’로 에미상 여우조연상 후보에

첫 오스카 이어 두 번째 도전

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뉴스1

2026-07-10 23면

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배우 윤여정이 미국 최고 권위 방송 시상식인 에미상 후보에 올랐다. 상을 주관하는 미국 텔레비전 예술·과학아카데미(ATAS)가 8일(현지시간) 발표한 제78회 프라임타임 에미상 시상식 후보 명단에 따르면, 윤여정은 ‘미니·앤솔로지 시리즈 또는 영화 최우수 여우조연상’ 부문에 이름을 올렸다.윤여정은 한국계 미국인 이성진 감독이 연출한 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’ 시즌2에서 컨트리클럽을 새롭게 인수한 억만장자 한국인 박 회장 역할을 맡았다.1949년 시작한 ‘에미상’은 미국 방송계 최고 권위를 자랑하며 ‘방송계의 아카데미’로 불린다. 2022년 ‘오징어 게임’ 시리즈 주연 이정재가 에미상 남우주연상을 받은 바 있다. 윤여정은 앞서 2021년 정이삭 감독 영화 ‘미나리’로 한국 배우 최초로 아카데미상을 받았다. 이번에 에미상까지 수상하면 두 시상식에서 상을 받은 유일한 한국인 배우가 된다.‘성난 사람들’은 2024년 시즌1에서도 작품상과 남우·여우 주연상 등 8관왕을 휩쓸었다. ‘미나리’에서 윤여정과 함께 출연했던 한국계 배우 스티븐 연이 남우주연상의 영예를 안았다. 에미상 시상식은 9월 14일 미국 로스앤젤레스(LA) 피콕 극장에서 열린다.