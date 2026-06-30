김일성 사진 찢은 北 “완전 도발”

1990년대 남북 핵 협상 기록 공개

스탈린 옆 金 사진 지적에 北 반발

타협 없는 대치로 상호 사찰 무산

이미지 확대 1992년 4월 21일 통일각에서 열린 남북핵통제공동위원회 제3차 회의 장면. 공로명(오른쪽) 남측 대표가 서류를 들고 발언하자 최우진(왼쪽) 북측 대표가 삿대질을 하며 항의하고 있는 것으로 추정된다.

통일부 제공 닫기 이미지 확대 보기 1992년 4월 21일 통일각에서 열린 남북핵통제공동위원회 제3차 회의 장면. 공로명(오른쪽) 남측 대표가 서류를 들고 발언하자 최우진(왼쪽) 북측 대표가 삿대질을 하며 항의하고 있는 것으로 추정된다.

통일부 제공

세줄 요약 통일부가 1991~1993년 남북 핵 협상 기록 3836쪽을 공개했다. 문서에는 고위급회담장에서 남북 대표들이 인신공격성 발언을 주고받고, 김일성·스탈린 사진을 찢는 등 거친 충돌이 담겼다. 북측은 남측의 불시 사찰 요구를 강압으로 보고 반발했다. 남북 핵 협상 문서 3836쪽 공개

회담장 막말·인신공격성 공방 확인

김일성 사진 찢자 북측 강력 반발

2026-07-01 23면

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“문맹자 같아.”(공로명 남북고위급회담 남측 대표)“공 위원장 입은 삐뚤어졌나.”(최우진 북측 대표)1990년대 초 남북 간 최초의 핵 협상이 진행되던 고위급회담장에서는 상호 불신 속에 막말과 인신공격성 발언이 오간 것으로 나타났다.통일부는 1991년 12월부터 1993년 1월까지 총 32회에 걸쳐 진행된 핵 협상을 기록한 3836쪽 분량의 남북회담 문서를 30일 새로 공개했다. 1991년 12월 ‘한반도 비핵화 공동선언’ 채택 과정과 그 이후 남북 대표 간 접촉 및 회담이 대상이다. 공개된 문서에서는 남북 인사들이 거친 언어로 치열한 공방을 벌이는 모습이 고스란히 담겼다.1992년 3월 남북핵통제공동위원회 구성·운영을 위한 제6차 대표접촉에서 남측 임동원 대표가 영변 핵시설 존재를 두고 설전을 벌이던 중 최우진 대표를 향해 “핵 문제를 토의하는 사람이 핵이 있는지 없는지도 모르고 하는 놈”이라고 비난했다. 그러자 북측 김영철 대표가 사과를 요구했고, 임 대표는 “기억이 안 나지만 그게 사실이라면 미안하게 생각한다”고 말했다.북측은 민간·군사시설에 대한 성역 없는 사찰을 주장하는 남측이 미국과 함께 자신들을 압박한다고 인식했다. 북측은 회담 내내 남측을 향해 ‘외세에 의존적’이라고 비판했다. 공로명 대표는 같은 해 12월 남북핵통제공동위 제13차 회의에서 “외세, 외세 하기 때문에 누가 외세에 의존적이냐, 사대적이냐 하는 사진을 하나 가지고 왔다”며 김일성 주석과 옛 소련 지도자 스탈린의 초상화가 나란히 걸려 있는 신문 사진을 최우진 대표에게 내밀었다.그러자 최 대표는 그 자리에서 바로 사진을 찢어 버렸고, 이에 공 대표는 “위대한 지도자 사진을 왜 찢느냐”고 응수했다. 북측이 “완전한 도발”이라고 반발하며 회의장엔 한바탕 소란이 일었다. 북한은 한미 연합훈련 ‘팀스피릿’ 중단과 주한미군 핵시설 사찰을 주장하며 협상은 접점을 찾지 못했다.문재인 정부 때 남북회담본부장을 지낸 정승훈 남북회담 문서 공개 예비심사위원장은 “남측은 북측의 군사기지도 포함해 불시 사찰에 응하라고 요구했는데, ﻿북측이 수용하기 쉽지 않은 강압적 사찰 조건”이라며 “유인책 없이 압박성 레버리지만 사용한 것은 우리 협상력 측면에서 아쉬운 대목”이라고 평가했다.공개된 남북회담 문서 원문은 통일부 남북회담본부·북한자료센터·국립평화통일민주교육원, 경기·강원·충청·호남권 통일플러스센터, 국회도서관, 국회부산도서관에서 열람할 수 있다.