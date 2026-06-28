교황, 9월 파리 샹젤리제 거리서 미사 집전

18년 만에 교황 프랑스 국빈 방문

청년들과 만남… 50만명 인파 예상

이미지 확대 레오 14세 교황이 지난 26일(현지시간) 바티칸 바오로 6세 홀에서 열린 특별 추기경회의에서 ‘평화와 정당한 전쟁 이론을 넘어서는 길’을 주제로 연설하고 있다.

바티칸 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 레오 14세 교황이 지난 26일(현지시간) 바티칸 바오로 6세 홀에서 열린 특별 추기경회의에서 ‘평화와 정당한 전쟁 이론을 넘어서는 길’을 주제로 연설하고 있다.

바티칸 로이터 연합뉴스

세줄 요약 레오 14세 교황이 9월 25∼28일 프랑스를 방문해 파리 콩코르드 광장과 샹젤리제 거리에서 미사를 집전한다. 약 50만명이 모일 것으로 보이며, 전날에는 스타드 드 프랑스에서 청년들과 만난다. 마크롱 대통령 면담과 루르드·메스 방문도 예정돼 있다. 파리 샹젤리제 거리 미사 집전 계획

약 50만명 인파 예상, 청년 만남 일정

마크롱 면담·루르드·메스 방문 예정

2026-06-29 23면

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오는 9월 25∼28일 프랑스를 방문하는 레오 14세﻿ 교황이 파리 샹젤리제 거리에서 미사를 집전한다.로랑 윌리크 파리 대주교는 26일(현지시간) AFP통신에 교황이 오는 9월 26일 이른 오후 콩코르드 광장과 샹젤리제 거리에서 미사를 집전할 계획이며 약 50만명 인파가 몰릴 것으로 예상된다고 밝혔다. 교황은 미사 전날 밤에는 파리 외곽 생드니에 있는 스타디움인 스타드 드 프랑스에서 청년들과 만날 예정이다.아울러 교황은 파리 방문 기간 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 면담하고 기독교 성지 순례자들이 많이 찾는 남서부 도시 루르드를 방문해 야외 미사를 집전한다. 방문 마지막 날인 28일에는 북동부 도시 메스로 건너가 메스 대성당에서도 미사를 올린다. 교황이 프랑스를 공식 국빈 방문하는 것은 18년 만에 처음이다.레오 14세의 프랑스 방문은 최근 스페인 방문에 이은 것이기도 하다. 그는 앞서 스페인 바르셀로나의 사그라다 파밀리아 성당을 찾아 미사를 집전하고 새로 완공된 예수 그리스도의 탑을 축복했다.AFP통신은 레오 14세가 역사적으로 가톨릭 국가이나 점점 세속화하는 유럽 국가에서 소통을 강화하고 있으며 이는 전임 프란치스코 교황과 다른 점이라고 전했다.