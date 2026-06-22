美 황금기 이끈 경제 마에스트로…앨런 그린스펀 前 연준의장 100세로 별세

파킨슨 합병증 투병 끝 삶 마감

19년 재임… 美 통화정책 지휘

저금리 장기화엔 평가 엇갈려

이미지 확대 22일(현지시간) 별세한 앨런 그린스펀 전 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 2012년 뉴욕에서 열린 미국증권산업금융시장협회 연례 회의에서 연설하는 모습.

뉴욕 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 22일(현지시간) 별세한 앨런 그린스펀 전 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 2012년 뉴욕에서 열린 미국증권산업금융시장협회 연례 회의에서 연설하는 모습.

뉴욕 로이터 연합뉴스

세줄 요약 앨런 그린스펀 전 연준 의장이 파킨슨병 합병증으로 100세에 별세했다. 1987~2006년 연준을 이끌며 블랙 먼데이, 아시아 금융위기, 닷컴 버블, 9·11 등 위기 대응을 주도했고, 1990년대 장기 호황의 주역으로 ‘마에스트로’라 불렸다. 100세 별세, 파킨슨병 합병증으로 타계

1987~2006년 연준 이끈 통화정책 수장

위기 대응과 장기 호황, 엇갈린 평가

2026-06-23 23면

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앨런 그린스펀 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 22일(현지시간) 별세했다. 100세.NBC방송 등 외신에 따르면 그린스펀 전 연준 의장의 아내인 안드레아 미첼은 이날 성명을 통해 “앨런은 오늘 아침 자택에서 파킨슨병 합병증으로 세상을 떠났다”고 밝혔다. 미첼은 “그는﻿ 수십 년 동안 미국 경제를 형성하는 데 기여한 거인이었지만, 자신의 실수를 인정하는 데에도 ﻿솔직했다”고 전했다.고인은 1987년부터 2006년까지 연준을 이끌며 로널드 레이건, 조지 H.W. 부시, 빌 클린턴, 조지 W. 부시 행정부에서 미국 통화 정책을 지휘했다. 재임 기간 1987년 ‘블랙 먼데이’ 증시 폭락을 시작으로 1997~1998년 아시아·러시아 금융위기, 2000년대 ‘닷컴 버블’ 붕괴, 2001년 9·11 테러 등 굵직한 세계적 위기 국면에 효과적으로 대처했다는 평가를 받는다.특히 1990년대 미국 역사상 가장 긴 호황기를 이끌며 전성기를 누렸다. 고인은 당시 생산성 향상이 물가 상승 압력을 억제할 것이라 판단했고, 미국 경제는 고성장과 낮은 실업률을 동시에 누렸다. 이 시기 그는 ‘마에스트로’라는 별명을 얻기도 했다.그러나 그에 대한 평가는 엇갈렸다. 재임 기간 미국의 재정 적자와 무역 적자가 사상 최대로 증가했으며, 저금리 기조를 지나치게 유지해 서브프라임 모기지 사태와 세계 금융 위기의 원인을 제공했다는 비판을 받았다.1926년 뉴욕에서 태어난 그린스펀 전 의장은 ﻿줄리아드음악학교에서 클라리넷을 공부하고 ﻿ 색소폰 연주자로 활동할 만큼 음악에도 조예가 깊었다. 이후 뉴욕대학교에서 경제학 박사 학위를 취득한 뒤 경제컨설팅 회사를 운영하다 정계에 입문했다. ﻿