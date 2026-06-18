하천에 빠진 어르신 구한 집배점장 ‘택배의인’ 선정

‘택배 순찰대’ 박동호씨 인명 구조

CJ대한통운, 감사장·포상금 전달

이미지 확대 ‘택배 순찰대’ 모자를 쓴 박동호 CJ대한통운 충북 제천 집배점장이 18일 택배 차량 앞에서 ‘택배의인’ 감사장과 꽃다발을 들고 기념촬영을 하고 있다.

CJ대한통운 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘택배 순찰대’ 모자를 쓴 박동호 CJ대한통운 충북 제천 집배점장이 18일 택배 차량 앞에서 ‘택배의인’ 감사장과 꽃다발을 들고 기념촬영을 하고 있다.

CJ대한통운 제공

세줄 요약 CJ대한통운이 도로 옆 내천에 빠진 노인을 구한 박동호 충북 제천 집배점장을 ‘택배의인’으로 선정했다. 그는 신입 기사 교육 중 구조 요청을 듣고 즉시 차량을 세운 뒤, 4m 아래 하천에서 삼륜 보행차와 함께 추락한 노인을 발견해 112에 신고하고 구조대가 도착할 때까지 현장을 지켰다. 하천 추락 노인 구조한 집배점장 선정

신입 교육 중 구조 요청 듣고 즉시 대응

택배 순찰대 소속, 지역 안전 기여

2026-06-19 23면

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CJ대한통운은 최근 도로 옆 내천에 빠진 노인을 구한 박동호 충북 제천 집배점장을 ‘택배의인’으로 선정하고 감사장과 포상금을 전달했다고 18일 밝혔다. 박 점장은 지난달 16일 제천 덕산면의 한 도로에서 신입 기사 교육 중 “도와 달라”는 외침을 듣고 즉시 차량을 세웠다. 4m 아래 하천으로 삼륜 보행차와 함께 추락한 노인을 발견한 그는 112에 신고하고 구조대가 도착할 때까지 현장을 지켰다. 제천경찰서도 지난달 22일 박 점장에게 감사패를 수여했다.박 점장은 “당연히 해야 할 일을 했을 뿐인데 이렇게 감사장을 받아 쑥스럽다”며 “앞으로도 주변을 더 세심하게 살피고 책임감을 갖고 맡겨진 업무에 임하겠다”고 말했다. 박 점장은 제천경찰서와 협력해 범죄 예방 및 실종자 발견 등을 돕는 ‘택배 순찰대’ 소속으로 평소에도 지역 안전에 기여해 왔다.CJ대한통운은2019년부터 회사 차원에서 시골길에서 사고가 난 어르신을 구하거나 화재 피해 확산을 막는 등 사회 안전망 역할을 수행한 택배기사들을 택배의인으로 선정해 포상하고 있다. 고객과 가장 가까운 곳에서 일하는 택배기사들이 물품 배송을 넘어 지역사회의 안전망을 구축하고 있다는 긍정적인 인식을 확산하기 위해서다.실제 전국 골목을 누비는 택배기사들의 선행은 적지 않다. 지난해 5월에는 경북 구미에서 택배기사 송종현씨가 구미대교 위에서 투신하려는 30대 남성을 발견하고 경찰에 신고해 소중한 생명을 살렸다. 또 2024년 12월에는 택배기사 배철씨가 경기 남양주시에서 배송 중 다세대주택에서 피어오르는 연기를 발견하고 119에 신고해 대형 참사를 막았다.CJ대한통운 관계자는 “앞으로도 고객 신뢰를 바탕으로 사람 중심의 물류 서비스를 실현해 나가는 물류종합기업이 되도록 노력하겠다”고 말했다.