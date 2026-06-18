중기중앙회·LG CNS 손잡고 “AI 격차 해소”

中企 AI 활용 지원체계 구축

이미지 확대 김기문(왼쪽) 중소기업중앙회 회장과 현신균 LG CNS 사장이 17일 여의도 중기중앙회에서 ‘중소기업 인공지능(AI) 확산을 위한 대·중소 상생협력 모델 발굴 업무협약’을 진행한 후 기념사진을 찍고있다.

중기중앙회 제공 닫기 이미지 확대 보기 김기문(왼쪽) 중소기업중앙회 회장과 현신균 LG CNS 사장이 17일 여의도 중기중앙회에서 ‘중소기업 인공지능(AI) 확산을 위한 대·중소 상생협력 모델 발굴 업무협약’을 진행한 후 기념사진을 찍고있다.

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2026-06-18 23면

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중소기업중앙회가 중소기업의 인공지능(AI) 활용 역량을 키우기 위해 LG CNS와 손잡고 지원체계를 구축한다.중기중앙회는 LG CNS와 ‘중소기업 AI 확산을 위한 대·중소 상생협력 모델 발굴 업무협약’을 체결했다고 17일 밝혔다. 이날 협약식에는 김기문 중기중앙회 회장과 현신균 LG CNS 사장 등이 참석했다. 이번 협약은 정부의 중소기업 AI 전환(AX) 흐름에 발맞춰 대기업과 중소기업 사이 AI 활용 격차 심화를 해소하기 위해 마련됐다.LG CNS는 연간 약 20억원 규모 지원을 통해 교육, 기술, 유통·마케팅 등 3대 핵심 분야에 대한 중소기업의 AX 경쟁력을 키운다. 세부적으로는 중소기업 경영진을 대상으로 ‘LG CNS 마곡 교육장’에서 AX 교육과 컨설팅을 진행한다. 또한 기술과 인력을 실제 사업 현장에 투입해 AX를 활용한 제조 혁신을 돕는다. 유통과 마케팅 부문에서는 LG CNS의 AI 마케팅 솔루션을 활용해 2년간 중소기업 100곳의 아마존 등 글로벌 유통 플랫폼 입점을 지원한다.김 회장은 “중소기업중앙회가 그동안 축적해온 중소기업 제조데이터와 다양한 산업군의 현장 데이터를 LG CNS의 AI 기술과 결합해 실질적인 AI 전환이 되기를 기대한다”고 했다.