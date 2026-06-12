한경협, 美의회 자선야구대회 후원 행사

류진 회장 경기 시작 선언자 나서한국경제인협회가 10일(현지시간) 미국 워싱턴DC 내셔널스파크에서 열린 ‘미국 의회 자선야구대회’(CBG)에 후원기관으로 참여했다고 11일 밝혔다. 미국 의회 자선야구대회는 117년 전통의 연례 행사로, 상·하원 의원들이 직접 선수로 참여한다.
최호정 서울시의회 의장, 제11대 의회 마지막 정례회 개최… “임기 종료까지 책임 있는 의정으로 시민 약속 지킬 것”
서울시의회(의장 최호정)는 지난 10일부터 오는 24일까지 15일간의 일정으로 제336회 정례회를 개최한다. 이번 정례회에서는 ‘2025회계연도 결산 승인안’과 ‘한강버스 운영사업 업무협약 변경 동의안’등 주요 안건을 심의·의결할 예정이다. 제336회 정례회에는 의원 발의 34건, 시장 제출 44건, 교육감 제출 6건, 시민 청원 2건, 총 86건의 안건이 접수됐다. 안건 종류별로는 조례안 43건, 서울시 및 서울시교육청 2025회계연도 결산 승인안 4건(기금 결산 승인안 2건 포함), 동의안 32건, 건의안 1건, 규칙안 1건, 의견청취안 3건, 청원 2건이 접수됐다 이번 정례회는 제11대 서울시의회 의정활동의 성과를 정리하고 책임을 마무리하는 마지막 회기다. 시의회는 충실한 안건 심의를 바탕으로 임기 마지막 날까지 시민이 부여한 견제와 감시의 역할을 다하겠다는 의지를 밝혔다. 특히 심도 있는 결산 심의를 통해 서울시와 서울시교육청의 지난해 예산 집행 현황을 철저히 검증한다. 이를 통해 예산이 법령과 의회의 승인 목적에 부합하게, 적정하고 효율적으로 집행되었는지 집중적으로 살필 계획이다. 또한 지난 제335회 임시회에서 환경수자원위원회가 부결한 ‘한강
서울시의회 바로가기
류진 한경협 회장은 양당 의원 선수 65명과 관중이 지켜보는 가운데 경기 시작 선언자로 나서 미국 건국 250주년 축하 메시지를 전했다. 한경협은 이번 행사에서 동영상 광고와 홍보 부스, 스카이박스 리셉션 등을 운영하며 한국 기업들의 미국 내 경제적 기여도를 알렸다. 특히 류 회장은 미국 의원들과 오피니언 리더들을 초청해 리셉션을 열었다.
2026-06-12 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지