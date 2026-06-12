한강버스 타고 서울숲에 내려 정원박람회 오세요

리버뷰가든서 한강 조망·정원 감상

보물찾기 가든헌터스 프로그램도

이미지 확대 11일 서울 성동구 서울숲 선착장 인근 ‘리버뷰가든’을 한강버스가 지나는 모습.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 11일 서울 성동구 서울숲 선착장 인근 ‘리버뷰가든’을 한강버스가 지나는 모습.

서울시 제공

세줄 요약 서울시는 한강버스 서울숲 선착장 인근에 정원박람회 연계 프로그램을 마련했다. 리버뷰가든과 놀빛광장을 거쳐 서울숲의 167개 정원, AR 보물찾기와 다국어 도슨트, 주말 무료 공연까지 함께 즐길 수 있다. 한강버스 서울숲 선착장, 정원박람회 관문 조성

리버뷰가든·놀빛광장·서울숲 정원 동선 연결

167개 정원과 AR·도슨트·공연 프로그램 운영

2026-06-12 23면

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한강버스를 타고 서울숲 선착장에 내리면 한강변 정원부터 서울국제정원박람회, 성수동 일대 선형정원까지 한 번에 둘러볼 수 있게 됐다.서울시는 지난 8일 운영을 시작한 한강버스 서울숲 선착장 근처에서 서울숲 일대 정원과 박람회를 즐길 수 있는 프로그램을 마련했다고 11일 밝혔다.서울숲 선착장에는 한강버스가 하루 16차례 정차한다. 여의도행은 오전 11시 35분부터 오후 7시 5분까지, 잠실행은 오후 1시 27분부터 오후 8시 57분까지 운행한다.선착장에 내리면 먼저 한강 조망과 정원을 함께 즐길 수 있는 ‘리버뷰가든’을 만난다. 총 1만 1700㎡ 규모의 리버뷰가든 4곳에서 수국, 물망초, 버베나 등 다양한 꽃과 나무를 감상할 수 있다.리버뷰가든을 지나면 ‘놀빛광장’이 이어진다. 이어 서울숲으로 들어가면 서울국제정원박람회가 펼쳐진다. 초청·작가정원, 기업·기관·지자체 정원 등 167개 정원이 마련됐다. 전문해설사와 정원을 둘러보는 투어, 9개 언어를 지원하는 모바일 도슨트, 증강현실(AR) 기반 보물찾기 프로그램 ‘가든헌터스’ 등 참여형 프로그램도 있다.주말에는 무료 공연을 관람할 수 있다. 13일 국립국악원 창작악단, 14일에는 첼로와 가야금 협연 등이 이어진다. 서울숲 밖으로 나가 성수동과 자양동 곳곳에도 선형정원이 눈을 즐겁게 한다.김영환 시 정원도시국장은 “서울국제정원박람회를 특별하게 만날 수 있는 관문인 서울숲 선착장에서부터 정원 문화를 즐기길 바란다”고 전했다.