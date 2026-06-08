佛 출장에 여섯 자녀 데려간 美국방

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노르망디 기념식에 아내 등 동반

이란전 테러 위협·여행경보 지역

가족 추가 경호 부담 등 논란 키워

과거 전처 2명 경호 요구해 비판도

이미지 확대 노르망디 상륙작전 82주년 기념식 참석차 프랑스를 방문한 피트 헤그세스 미국 국방장관이 6일(현지시간) 노르망디의 미국인 묘지에서 경례를 하고 있다.

콜레빌쉬르메르 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 노르망디 상륙작전 82주년 기념식 참석차 프랑스를 방문한 피트 헤그세스 미국 국방장관이 6일(현지시간) 노르망디의 미국인 묘지에서 경례를 하고 있다.

콜레빌쉬르메르 AP 연합뉴스

세줄 요약 피트 헤그세스 미국 국방장관이 노르망디 상륙작전 82주년 행사 참석차 프랑스를 방문하며 아내와 여섯 자녀를 함께 데려가 논란이 일고 있다. 미 정가에서는 가족 동반이 경호 인력 부담을 키우고, 테러 우려가 있는 해외 출장에 부적절하다는 지적이 나온다. 프랑스 출장에 아내와 여섯 자녀 동반 논란

노르망디 행사 참석 명분, 경호 부담 지적

가족 경호 비용·윤리 문제 둘러싼 비판

2026-06-08 23면

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피트 헤그세스 미국 국방장관이 프랑스 출장에 여섯 자녀를 동반하며 부적절한 행태라는 지적이 나오고 있다.워싱턴포스트(WP)는 헤그세스 장관이 프랑스를 방문하며 아내 제니퍼 헤그세스와 여섯 자녀를 데리고 갔다고 6일(현지시간) 보도했다.헤그세스 장관의 프랑스 방문 목적은 노르망디 상륙작전 82주년 기념식 참석이다. 프랑스 국방장관과의 회담도 잡혔다. 미 정가에서는 헤그세스 장관이 자녀들을 동반하며 경호팀의 부담을 키웠다는 지적 등이 나온다. 헤그세스 장관 측은 가족 동반에 필요한 경비를 장관이 부담하고 있다고 밝혔지만 가족을 위한 추가 경호 비용도 여기에 포함되는지는 구체적으로 언급하지 않았다. 숀 파넬 국방부 대변인은 “헤그세스 장관은 모든 윤리 규정과 지침을 철저히 준수하고 있다”고 말했다.국방부와 군 고위 인사 경호는 육군 범죄수사국(CID)이 맡는데, 장관의 해외 출장 시 가족이 동반하면 가족 동선 및 경호를 담당할 요원이 추가로 동행해야 한다. 대이란 전쟁을 지휘하는 국방장관의 경우 테러 위협이 제기되며 경호에 더욱 신경을 써야 하는 상황이다. 이런 가운데 여섯 자녀까지 동행하며 경호에는 더욱 부담을 줬다는 지적이다.게다가 프랑스는 미 국무부가 테러 가능성을 이유로 미국 국민에게 주의하라는 여행경보를 발령한 곳이다. CID 전직 관계자는 WP에 “(장관 출장에) 온 가족이 가는 것은 본 적이 없다”고 밝혔다.헤그세스 장관이 가족 경호로 논란을 빚은 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 이전에도 경호팀에 미네소타주와 테네시주에 사는 전처 2명의 경호를 요구해 비판이 제기된 바 있다. 이로 인한 비용 증가로 CID는 요원 훈련과 범죄 수사 업무에 어려움을 겪는 것으로 전해졌다.헤그세스 장관은 둘째 부인과의 사이에서 세 자녀를 뒀고, 셋째 부인인 제니퍼도 이전 결혼에서 세 자녀를 낳았다. 헤그세스 장관과 제니퍼 사이에도 딸이 하나 있다.