국제라이온스협회 354-D지구 ‘제44차 회원대회 개최’…숭고한 봉사정신 확산 다짐

세줄 요약 국제라이온스협회 354-D지구가 서울 신도림테크노마트에서 제44차 지구 회원대회를 열었다. 해외 자매지구 총재단과 내빈, 회원 1000여명이 참석해 지난 한 해 봉사활동을 돌아보고, 헌신 회원 시상과 차기 지도부 선출을 진행했다. 제44차 지구 회원대회 개최, 1000여명 참석

해외 자매지구·정관계 인사 축사와 교류

차기 지도부 선출, 봉사정신 확산 다짐

이미지 확대 지난 20일 서울 구로구 신도림테크노마트에서 열린 국제라이온스협회 354-D지구 ‘제44차 지구 회원대회’에서 1000여명의 회원들이 새로운 회기의 성공적인 도약과 숭고한 봉사 정신의 확산을 다짐하고 있다. 사진: 국제라이온스협회 354-D지구 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난 20일 서울 구로구 신도림테크노마트에서 열린 국제라이온스협회 354-D지구 ‘제44차 지구 회원대회’에서 1000여명의 회원들이 새로운 회기의 성공적인 도약과 숭고한 봉사 정신의 확산을 다짐하고 있다. 사진: 국제라이온스협회 354-D지구 제공.

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국제라이온스협회 354-D지구(총재 김용철)는 지난 20일 서울 구로구 신도림테크노마트에서 국내외 내빈과 라이온(회원) 1000여명이 참석한 가운데 ‘제44차 지구 회원대회’를 개최했다고 27일 밝혔다.행사에는 일본 336-A지구 등 해외 자매지구 총재단이 방한해 자리를 함께했으며, 정·관계 인사를 비롯한 라이온스 지도부가 대거 참석해 축사를 전했다.이번 대회는 국제라이온스클럽 354-D지구 산하 25개 지역 라이온들의 당당한 입장을 시작으로 막을 올렸다. 이어 지난 한 해 동안 펼쳐온 지구 주요 업무 및 지역사회 봉사 사업에 대한 영상 보고에 이어 김용철 총재의 개회 선언 순으로 진행됐다.이 자리에서는 일선 현장에서 헌신적인 봉사를 실천하며 라이온스의 가치를 빛낸 회원들에 대한 시상식도 거행됐다.이번 회원대회는 선거를 통해 2026~2027 회기를 이끌어갈 신임 지도부도 선출했다. 차기 지도부는 이금봉 총재와 권성태 제1부총재, 박경분 제2부총재 등으로 구성됐다. 차기 지도부는 회원들의 엄숙한 축하 속에 선서식을 가졌으며, 당선 인사와 함께 향후 포부를 밝혔다.이금봉 차기 총재는 당선 소감을 통해 “시대적 변화에 발맞춰 기존의 틀에 안주하지 않는 역동적인 조직을 만들겠다”면서 “새로운 회기 동안 지역사회와 지구의 지속적인 변화와 성장을 필력해 나가는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.회원들은 회원 대회를 통해 새로운 회기의 성공적인 도약과 숭고한 봉사 정신의 확산을 한마음으로 다짐했다. 행사는 김용철 총재와 이금봉 신임 총재를 비롯한 신구 집행부가 단상에서 서로를 격려하는 축하의 포옹을 나누는 것으로 마무리됐다.