금통위원에 김진일 교수 추천

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김진일 고려대 경제학과 교수
한국은행은 12일로 임기가 만료되는 신성환 금융통화위원회 위원 후임으로 김진일 고려대 경제학과 교수를 후보로 추천했다고 11일 밝혔다.
김 후보자는 1967년생으로 서울고 졸업 후 서울대 경제학과에서 학·석사를 마친 뒤 미국 예일대에서 경제학 석·박사를 취득했다. 이후 미국 버지니아대 조교수, 조지타운대 비상임교수 등을 거쳐 2010년부터 현재까지 고려대 경제학과 교수로 재직 중이다. 주요 연구 분야는 거시경제학, 통화정책 등이다.
김 후보자는 미국 연방준비제도(연준·Fed)에서 선임경제학자 등을 역임한 거시경제·통화정책 전문가다. 과거 한은 조사국과 경제연구원 자문교수로 활동한 경력이 있어 한은과도 깊은 인연이 있다.
김 후보자는 별도 인사청문회 없이 대통령 임명 절차를 거쳐 임명될 예정이다. 임기는 2030년 5월 12일까지다.
2026-05-12 23면
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