귀갓길 교통사고로 뇌사… 3명에 새 생명 준 71세 할머니

평소 남을 돕는 일에 망설임 없어

간·신장 기증… 이식 대기 환자에

이미지 확대 공말수씨 닫기 이미지 확대 보기 공말수씨

2026-03-25 23면

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주말이면 절을 찾는 등산객들을 위해 커다란 솥에 밥을 짓던 70대 여성이 마지막 순간 자신의 모든 것을 내어주고 삶을 마쳤다. 그가 건네던 따뜻한 한 끼처럼 생의 마지막 선택도 누군가의 일상을 다시 일으켜 세웠다.한국장기조직기증원은 지난달 6일 부산대학교병원에서 공말수(71)씨가 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 살리고 세상을 떠났다고 24일 밝혔다.공씨의 시간이 멈춘 건 지난달 4일이었다. 시니어클럽 일을 마치고 귀가하던 길에 교통사고를 당했다. 병원으로 이송돼 치료받았지만 끝내 의식을 회복하지 못했고 의료진은 뇌사 판정을 내렸다.갑작스러운 이별 앞에서 가족들은 말을 잇지 못했다. 믿기지 않는 시간 속에서 고인이 살아온 삶을 떠올렸다. 공씨는 평소 남을 돕는 일을 망설이지 않았다. 주말마다 절을 찾는 이들에게 따뜻한 밥을 나누었고 어려운 사람이 있으면 먼저 손을 내밀었다.가족들은 그가 살아온 방식대로 보내주기로 했다. 마지막 순간에도 누군가를 살리는 길을 택했을 것이라 믿었기 때문이다. 그렇게 가족들은 장기기증에 동의했다.아들 정현석 씨는 “엄마, 하늘에서 우리를 보고 있나요. 해주신 모든 것에 감사하고 사랑한다는 말을 자주 하지 못해 미안해요. 하늘나라에서 잘 지내고 사랑해요”라고 말하며 눈시울을 붉혔다.공씨가 남긴 간장과 신장(양측)은 이식을 기다리던 환자들에게 전해졌다. 한 사람의 삶이 다른 생명으로 이어졌다.