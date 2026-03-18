“사기 징역형 밉지만 두 아이 아빠…하나씩 용서하며 낙인 지워낼 것”

법무부 ‘사회적 처우의 날’ 행사

이미지 확대 수도권의 한 교도소에서 18일 열린 ‘가족사랑캠프’ 행사에서 수용자와 가족이 직접 그린 그림을 들고 기념촬영을 하고 있다.

법무부 제공 닫기 이미지 확대 보기 수도권의 한 교도소에서 18일 열린 ‘가족사랑캠프’ 행사에서 수용자와 가족이 직접 그린 그림을 들고 기념촬영을 하고 있다.

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2026-03-19 23면

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밥도, 물도 먹히지 않아 3개월 동안 술만 마셨다. 아이들이 잠들면 참았던 눈물이 쏟아졌다. 생계를 위해 일은 계속해야 했지만 입 밖으로 말 한마디 나오지 않았다.지난해 여름 남편이 법정 구속됐다는 소식을 듣고 하늘이 무너졌다. 10분 안에 선고가 끝날 거라고 말한 뒤 집을 나섰으나 1시간이 넘도록 연락이 없었다. 모르는 번호로 걸려온 전화 속 낯선 목소리의 남자는 남편이 교도소에 있다고 했다.18일 수도권의 한 교도소에서 만난 김유미(35·이하 가명)씨는 “남편이 구속돼서 최소한 징역 6개월은 나올 거라 각오했다”며 “절반은 제 책임이라는 생각밖에 들지 않았다. 허리를 다친 신랑한테 그냥 조금 더 쉬라고 했으면 결과가 달라졌을 거라고 스스로 원망했다”고 말했다. 이어 “두 아이 아빠인 남편 얼굴을 보며 차근차근 용서하는 중”이라면서 “출소 후 함께 범죄자 낙인을 조금씩 지워가자고 다짐했다”고 말했다.사기 혐의로 징역 1년형을 선고받고 7개월째 복역 중인 이원석(40)씨는 이날 ‘사회적 처우의 날’ 가족 만남의 시간 프로그램을 통해 가족들과 두 시간 동안 대화하면서 식사를 나눴다. 모범수를 대상으로 가족들과 만나는 프로그램이다. 이씨는 “친구처럼 지냈던 아이들과 떨어져 있는 게 가장 힘들지만 죗값을 겸허히 치르고 있다. 출소 이후엔 가족들을 위해 건실한 시민으로 살아갈 것”이라고 말했다.횡령으로 징역 10개월을 선고받은 정인수(53)씨도 아들 김모(29)씨와 소중한 만남을 가졌다. 김씨는 “아버지가 식사 시간 내내 ‘너한테 면목이 없다’고 이야기했다. 출소 이후에는 아버지와 함께 더욱 열심히 살아가겠다”고 말했다.법무부 교정본부는 수용자 정서 회복을 목표로 1박 2일 동안 가족들과 함께 생활하는 ‘가족만남의 집’ 등도 운영 중이다. 코로나19 이후 대상을 확장해 지난해 1680명이 해당 프로그램에 참여했으나 전국 6만 3800여명인 수용자의 규모에 비하면 부족한 실정이다.교정본부는 수용자와 가족에 대한 사회적 편견이 만연한 상황에서 이들을 재사회화할 여러 방안이 필요하다고 보고 있다. 교정본부 관계자는 “수용자가 유죄를 선고받으면 가족들까지 비난의 시선에 휩싸이기 때문에 가족이 관계를 유지하면서 스스로 사회에 녹아들 힘을 기르는 게 중요하다”며 “상호 교감할 프로그램을 더 많이 설계, 운영할 것”이라고 강조했다.