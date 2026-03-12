‘왕사남’ 장항준, 개명·성형 대신 커피로 1000만 돌파 인사

방금 들어온 뉴스

‘왕사남’ 장항준, 개명·성형 대신 커피로 1000만 돌파 인사

이은주 기자
이은주 기자
입력 2026-03-12 18:15
수정 2026-03-12 18:15
서울신문 광장서 커피차 이벤트
“우리 영화 살아나는 계기 됐으면”

서울 중구 서울신문사 광장에서 12일 열린 영화 '왕과 사는 남자' 1000만 관객 돌파 커피차 이벤트에 참석한 장항준(오른쪽) 감독이 한 관객과 기념촬영을 하고 있다. 홍윤기 기자
서울 중구 서울신문사 광장에서 12일 열린 영화 '왕과 사는 남자' 1000만 관객 돌파 커피차 이벤트에 참석한 장항준(오른쪽) 감독이 한 관객과 기념촬영을 하고 있다.
홍윤기 기자
홍윤기 기자


서울 중구 서울신문사 광장에서 12일 열린 영화 ‘왕과 사는 남자’ 1000만 관객 돌파 커피차 이벤트에 참석한 장항준 감독의 입가에서는 미소가 떠나지 않았다. 장 감독은 “저와 배우들 모두 관객분들의 사랑에 꿈만 같은 나날을 보내고 있다”면서 “우리 작품을 계기로 한국 영화가 살아나는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

이날 광장은 이른 아침부터 시민들이 몰리면서 장 감독으로부터 커피를 받을 수 있는 200여명의 자리는 일찌감치 마감됐다. 이벤트에 참여하지 못한 시민들은 행사장 주위를 둘러싸고 행사를 지켜봐야 했다.

장 감독은 시민들에게 일일이 커피를 나눠주면서 기념사진을 촬영했다. 다양한 연령대의 시민들이 현장을 찾아 장 감독에게 축하 인사를 건넸고 일부 관객은 장 감독을 업거나 큰절을 올리기도 했다. 영화 속 인물처럼 한복을 입고 갓을 쓴 관객도 눈에 띄었다.

커피차 이벤트는 장 감독이 ‘천만 영화’ 공약으로 내건 성형, 개명 등을 대신해 영화 흥행에 감사하는 마음을 전하고자 마련한 행사다. 극 중 한명회 복장을 하고 현장을 찾은 김사다함씨는 “극 중 한명회의 캐릭터가 상당히 멋있었고 인상에 많이 남았다”면서 “영화 내용도 감동적이지만 많은 사람들이 같이 공감할 수 있어서 흥행에 성공한 것 같다”고 말했다.

한편 ‘왕과 사는 남자’는 지난 6일 1000만 관객을 동원한 이후에도 흥행세가 지속되고 있다. 지난 8일 1100만 고지를 밟은 데 이어 11일 역대 20번째로 1200만 관객을 돌파하는 기록을 세웠다.
이은주 기자
2026-03-13 23면
