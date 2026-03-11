“헌트릭스 팬들 응원봉 꺼낼 시간”… 아카데미 무대 ‘골든’ 울려퍼진다

15일 LA 돌비극장서 98회 시상식

이미지 확대 오드리 누나(왼쪽), 이재(가운데), 레이 아미가 지난 1월 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 주제가 ‘골든’으로 최우수 주제가상을 받은 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

로스앤젤레스 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오드리 누나(왼쪽), 이재(가운데), 레이 아미가 지난 1월 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 제83회 골든글로브 시상식에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 주제가 ‘골든’으로 최우수 주제가상을 받은 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

로스앤젤레스 AFP 연합뉴스

2026-03-12 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“헌트릭스 팬 여러분, 이제 응원봉을 꺼낼 시간이에요.”(아카데미 공식 소셜미디어 계정)넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 주제가 ‘골든’이 영화계 최고 권위 시상식인 아카데미에서 울려 퍼진다. 한국 전통 악기와 춤이 어우러진 퍼포먼스까지 예고되면서 시상식 무대에 K팝의 색채가 더해질 전망이다.아카데미 시상식을 주최하는 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 10일(현지시간) 홈페이지를 통해 “케데헌 속 걸그룹 ‘헌트릭스’의 보컬을 맡은 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 제98회 아카데미 시상식에서 ‘골든’을 부른다”고 밝혔다.지난해 제97회 시상식에서 아이돌 가수 리사(블랙핑크)가 K팝 아티스트 최초로 축하 공연에 오른 적은 있지만, 한국어로 된 K팝 노래가 아카데미 무대에서 라이브로 울려 퍼지는 것은 이번이 처음이다.무대 연출도 눈길을 끈다. 공연은 한국 전통 악기 연주와 춤이 어우러진 퍼포먼스로 막을 연다. 케데헌 세계관의 뿌리인 민속적 분위기를 먼저 펼쳐 보인 뒤, 이재 등 세 사람이 등장해 골든을 열창하는 구성이다.시상식 총괄 프로듀서 라지 카푸르와 케이티 멀런은 케데헌을 두고 “전 세계적으로 팝 컬처 열풍을 일으킨 작품”이라며 “이번 공연은 단순한 무대를 넘어 음악과 스토리텔링의 결합을 기념하고 이 영화가 왜 전 세계 관객에게 깊은 울림을 남겼는지를 보여주게 될 것”이라고 설명했다.이 작품은 올해 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션과 주제가상 두 부문에 후보로 올랐다. 올해 1월 골든글로브 어워즈와 지난달 그래미상까지 휩쓴 만큼, 아카데미까지 거머쥐며 ‘트리플 크라운’을 완성할 가능성도 거론된다.제98회 아카데미 시상식은 오는 15일 오후(한국시간 16일 오전) 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 열린다.