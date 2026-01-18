김정은, 시진핑에 연하장… 이름 없이 직책만 보도

푸틴에 보낸 연하장은 상세 보도

한중 정상회담 후 북중 이상징후

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 16일 평양 김일성경기장에서 열린 사회주의애국청년동맹 창립 80주년 대회에 참석해 기념연설을 했다고 조선중앙TV가 17일 보도했다. 2026.1.17.

2026-01-19 23면

김정은 북한 국무위원장이 새해 즈음 각국 정상에게 연하장을 보내면서 시진핑 중국 국가주석의 이름이 아닌 직책만 다른 나라들과 함께 간략히 담아 북중 관계의 이상 징후가 아니냐는 해석이 나온다.북한 노동신문은 18일 “김 위원장이 중국공산당 중앙위원회 총서기인 중화인민공화국 주석과 부인, 베트남공산당 중앙위원회 총비서, 베트남 사회주의공화국 주석 등에게 연하장을 보냈다”고 보도했다. 이 밖에도 싱가포르, 타지키스탄, 인도네시아 대통령 등도 명단에 포함됐다. 연하장 내용은 공개되지 않았다.이는 러시아 때와 대조된다. 새해를 앞둔 지난달 27일 노동신문은 김 위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 보낸 축전을 1면에 보도했다. 당시 김 위원장은 푸틴을 ‘친애하는 나의 동지’라고 칭하며 “2025년의 나날들과 더불어 조러(북러) 관계는 피를 나누며 생사고락을 함께하는 가장 진실한 동맹 관계로 더욱 다져졌다”고 썼다.이 같은 보도 방식을 두고 중국에 대한 김 위원장의 불만이 반영된 것이란 해석도 나온다. 지난 13일 김여정 북한 노동당 부부장이 발표한 담화에서 한중 정상회담을 ‘청탁질’이라고 표현한 것과 같은 맥락이란 것이다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “중국이 남한 대통령을 국빈으로 맞이하고 남한의 대북 정책을 경청하는 것 자체를 자신들의 ‘주권적 결정’에 대한 도전으로 간주할 수 있다”고 말했다. 이어 “현재 북중 관계는 결별할 수도, 완전히 밀착할 수도 없는 구조적 한계에 직면한 상태”라며 “곧 열릴 북한의 9차 당대회에 중국 고위급 대표단이 파견되는지 여부가 향후 양국 관계 복원을 전망할 척도”라고 했다.